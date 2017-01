Remédios e outros materiais trancados em UBS vencem e são incinerados no AM

Mais de uma tonelada de remédios e produtos hospitalar vão ser incinerados no município de Iranduba (a 27 KM de Manaus) porque passaram do prazo de validade. Os produtos estavam trancados em uma sala da Unidade Básica de Saúde (UBS) Samuel Krammer, de acordo com a nova diretora, Amazonina Lima da Silva.

Os medicamentos e objetos, como: seringas, bisturis, agulhas, utensílios para curativos, entre outros, foram doados para a UBS pelo Exército Brasileiro e pela Fundação Bom Samaritano, entre os anos de 2014 e 2016.

Amazonina Lima, que já trabalha no local há 16 anos como agente comunitária de saúde, explica que os remédios quando foram doados já tinham um prazo de validade entre dois e três meses. Segundo ela, para evitar estragos, a antiga direção deveria ter compartilhado parte dos produtos com outras unidades de saúde.

“Podiam ter repartidos com outras UBSs que necessitam de medicamentos, mas foram trancados em uma sala, que antes era utilizada para procedimentos de inalação. O recinto deixou de ser usado quando o inalador foi roubado”- revelou a diretora da unidade.

A equipe de reportagem tentou contato com a ex-prefeita de Iranduba, Maria Madalena, mais conhecida como ‘Madá’, mas não obteve resposta.

Manoela Moura

Com informações da assessoria