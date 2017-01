Remanejamento do Bolsa Universidade encerra nesta quinta

A segunda fase do remanejamento do Programa Bolsa Universidade (PBU), da Prefeitura de Manaus, encerra às 23h59 desta quinta-feira (12). Até agora, mais de dois mil candidatos que estavam na condição de reserva participaram da etapa, de acordo com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi).

Todas as vagas desta etapa são de 50%, conforme explica a secretária de Administração, Planejamento e Gestão, Luiza Bessa Rebelo.

“O remanejamento é a continuidade do processo que foi iniciado em novembro do ano passado, com a inscrição. Podem participar apenas os estudantes reservistas, que precisam acessar o portal do candidato para fazer o processo”, explica.

No remanejamento, o candidato deverá acessar o sistema e redefinir as opções de curso, turno e a Instituição de Ensino Superior (IES). Apenas os cursos e universidades em que ainda há vagas disponíveis vão aparecer para os candidatos.

O resultado do remanejamento será anunciado no dia 16 de janeiro. A entrega de documentos, referentes a esta etapa, acontece nos dias 19 e 20 de janeiro, no horário das 8h às 18h, na sede da Espi, no Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul de Manaus.

Com informações da assessoria