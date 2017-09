Remanejamento do Bolsa Idiomas começa na próxima segunda-feira

Para concorrer as vagas candidatos devem atualizar no portal do programa – foto / Arquivo

Começa na próxima segunda-feira (11), a fase de remanejamento dos candidatos que ficaram na condição de reserva no programa Bolsa idiomas, no total 6.455 candidatos. A fase vai de 11 à 14 de setembro.

A nova etapa do programa bolsa idiomas é destinado aos candidatos que tiveram o perfil socioeconômico aprovado, mas não tiveram seus nomes integrados na primeira chamada, divulgada no último dia 24, por falta de vagas nos horários escolhido pelos candidatos ou pela porcentagem da bolsa na instituição que não foi aprovado. O candidato deve acessar o portal do programa: portalespi.manaus.am.gov.br e conferir a sua situação cadastral e atualizar os dados de acordo com a vagas disponíveis, “Como nosso objetivo é atender o maior número possível de pessoas, que só podem fazer um curso de idiomas com o auxílio do programa, abrimos o remanejamento para que os candidatos possam redefinir suas opções de instituição e horário e, dessa forma, ocupar as vagas remanescentes”, explicou a diretora geral da Espi, Stela Cyrino.

Coordenado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), o PBI é voltado para pessoas acima de 16 anos de idade, que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Médio e não possuam renda familiar per capita superior a um salário mínimo e meio.

*Com informações da assessoria

