Remanejamento de vagas para Bolsa Universidade é prorrogado até domingo

O processo de remanejamento do Programa Bolsa Universidade (PBU) foi prorrogado até o próximo domingo (15) após decisão da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (ESPI). O número elevado de acessos ao Portal do Candidato, por parte dos estudantes reservistas, motivou a Prefeitura de Manaus a aumentar o período desta etapa.

Segundo a diretora-geral da Espi, Fabiana Lucena Oliveira, a prorrogação desta etapa não altera o restante do cronograma original, com o resultado sendo anunciado na próxima segunda-feira (16), a partir das 10h.

Acesse o Portal do Candidato, aqui.

De acordo com a secretária de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), Luiza Bessa Rebelo, destaca que todas as vagas desta etapa são de 50%. “Nesta etapa, todas as vagas são parciais. Os estudantes que fizerem o remanejamento deverão entregar os documentos para assegurar a vaga no curso escolhido”, explica Luiza.

No remanejamento, o estudante que não foi chamado nas duas primeiras etapas, precisa redefinir as opções de curso, turno e instituição de ensino superior. O sistema do Portal do Candidato exibe apenas as opções de curso em que ainda há vagas.

Assim como o resultado, a data de entrega de documentos também permanece a mesma: dias 19 e 20 de janeiro, no horário de 8h às 18h. Os estudantes que fizerem o remanejamento vão precisar entregar os documentos na sede da Espi, no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus.

Com informações da assessoria