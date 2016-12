Relatório da PF conclui que Enem foi fraudado

Relatório da Polícia Federal concluiu que as provas do 1º e do 2º dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), além do tema da redação, vazaram a ao menos dois candidatos antes do início do exame. O documento foi divulgado na quinta-feira (1º) pelo Ministério Público Federal do Ceará. O relatório aponta que houve crime de estelionato qualificado.

Diante das conclusões, o procurador da República no Ceará Oscar Costa Filho afirma que vai pedir a suspensão da validade de todas as provas do Enem aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro.

O procurador já havia solicitado que a prova de redação fosse anulada devido às suspeitas de vazamento. Agora, o procurador pretende usar o relatório para recorrer da decisão e estender o pedido de suspensão também para as provas objetivas. “Uma quadrilha organizada nacionalmente teve acesso antecipado às provas. Isso compromete a lisura do exame e a própria credibilidade da logística de segurança que vem sendo aplicada”, afirma.

Ao todo, 5,8 milhões de candidatos já participaram do Enem neste ano. Uma segunda edição do exame deve ser aplicada neste fim de semana para 277 mil candidatos que tiveram as provas adiadas pelo Ministério da Educação.

Segundo o relatório divulgado pelo MPF, ao menos dois candidatos do Ceará receberam fotos das provas e tiveram acesso ao tema da redação antes do início da aplicação do exame em novembro. A conclusão ocorre após análise de celulares apreendidos em duas operações da Polícia Federal realizadas para investigar a suspeita de fraudes no exame – uma delas realizada em sete Estados.

O Inep, órgão do Ministério da Educação responsável pelo Enem, informa que não há previsão de anular o exame. Em nota, diz ainda que não há indícios de vazamento do “gabarito oficial” –já a possibilidade de vazamento das provas e do tema da redação ainda está em investigação.