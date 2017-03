Relator vota a favor de Melo, mas julgamento no TSE é adiado

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) adiou o julgamento do recurso por parte da defesa do governador do Amazonas, José Melo (Pros) e de seu vice, Henrique Oliveira (SD), no processo onde a chapa derrotada nas eleições pede a cassação do mandato do chefe do executivo amazonense por um suposto esquema de compra de votos.

A decisão foi tomada após a ministra Luciana Lóssio pedir vistas do processo. Antes disso, em seu voto, o ministro relator Napoleão Nunes Maia, acolheu o recurso, e se posicionou a favor do governador.

“Não existem provas técnicas que comprovem a compra de votos. As irregularidades nos contratos administrativos também não configuram por si só irregularidade eleitoral”, esclareceu o relator em um trecho de seu voto.

Os advogados de Melo e Henrique basearam seus argumentos na refutação da acusação que, segundo a defesa do governador, não apresentou provas técnicas e nem testemunhas suficientes para justificar a cassação.

Já a acusação, apelou para questões morais que teriam sido afetadas pelas supostas irregularidades no pleito. Boa parte do texto referenciava uma reportagem divulgada em rede nacional que denunciava a compra de votos por parte de integrantes do governo Melo e empresas que teriam firmado contrato de fachada com o estado para operar o esquema ilícito.

A peça não sensibilizou o relator, que chegou a dizer que havia “um inconformismo com o resultado das eleições”. Napoleão lembrou ainda do princípio jurídico que preza pela suposição de inocência. “Não podemos condenar com base em suposições, correndo o risco de violar a vontade popular soberana”, ressaltou o ministro.

Depois de ouvir o voto do relator, Luciana Lóssio elogiou o texto de Maia, reafirmou a importância do processo e acabou por pedir vistas regimentais para que pudesse se assegurar de sua posição a respeito do processo.

A ministra Rosa Maria Weber, que presidia a sessão, leu o resultado parcial da votação enfatizando que o relator acolheu integralmente o recurso impetrado pela defesa do governador do Amazonas e de seu vice.

Gabriel Costa

EM TEMPO