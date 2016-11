Relatando cotidiano da vida ribeirinha em poema, aluna vai representar Manaus na Olimpíada de Língua Portuguesa

A aluna Raquel Farias Glória, 11, e o professor Jackson de Moraes Oliveira, da Escola Municipal Bom Jesus, localizada na comunidade Nova Jerusalém, no Rio Negro, vão representar a cidade de Manaus na etapa regional da Olímpiada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, que acontecerá de 22 a 24 de novembro, em Salvador. Eles estão entre os 500 semifinalistas e concorrem na categoria ‘Poema’ com o trabalho intitulado ‘Minha casa azul e rosa’.

Raquel e o professor Jackson viajam para Salvador nos próximos dias para participar de encontros de formação com outros semifinalistas da categoria que concorrem enquanto a comissão regional do concurso seleciona os 38 finalistas. Essa é a primeira vez que a menina viaja de avião. Até mesmo as visitas a Manaus, a aproximadamente duas horas de lancha da comunidade, são raras, o que só faz aumentar a expectativa. Apesar de ansiosa, ela está confiante no resultado e conta como se inspirou para construir o poema.

“Veio da minha cabeça escrever sobre a minha casa, onde moro desde quando nasci. Gosto muito da minha casa, esse rio que vivo pulando nele, a minha avó que cuida de mim, o meu tio, tudo isso me inspirou”, diz. “Nunca viajei de avião, mas minha avó deixou eu ir. E estou muito confiante. Acho que vou ganhar”, arriscou.

O professor não esconde a satisfação pela escolha do poema de Raquel. “Meu papel foi passar o tema geral para os alunos e orientá-los na elaboração dos poemas, foi quando a Raquel chegou com esse e a gente foi ajustando até o resultado final, ganhamos as etapas até aqui e agora a expectativa é a melhor possível, pois o poema dela tem um potencial muito grande para ir até a final. Vamos incrementar nessa próxima fase e esperamos representar o Amazonas em dezembro, em Brasília, na grande final”, disse.

A 5ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro é um concurso nacional, de texto, voltado para alunos de escolas públicas de todo o País, do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. O concurso começou em fevereiro e 1.267 escolas do Amazonas se inscreveram, sendo 297 da rede municipal de Manaus. Em 2016, o tema é ‘O lugar onde vivo’, que pretende estreitar os vínculos do aluno com a comunidade onde vive e aprofundar o conhecimento sobre a realidade, contribuindo, ainda, para o desenvolvimento da cidadania do participante.

Os trabalhos serão julgados por uma comissão que conta com representantes do Ministério da Educação (MEC), Fundação Itaú Social, do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), das Secretarias de Educação e por docentes de universidades públicas. Eles verificam a autoria dos textos dos alunos, por meio de novas produções textuais, que acontecem ao longo das oficinas regionais.

A participação das escolas municipais na olimpíada é parte do Programa Viajando na Leitura, da Secretaria Municipal de Educação (Semed), que desenvolve ações específicas e mobilizadoras de incentivo à prática de leitura e escrita. A secretária da Semed, Kátia Schweickardt, parabenizou o trabalho realizado por professores e alunos da rede e destacou o avanço e crescimento dos índices educacionais nas escolas do município. “Um trabalho como esse que a Raquel fez mostra que a gente tem muita coisa boa sendo feita no silêncio da floresta”, ressaltou a secretária.

Confira o poema da aluna ribeirinha:

‘Minha Casa Azul e Rosa’

Minha casa é de madeira pintada azul e rosa

Ela é bonita e faceira no Rio Negro é a mais vistosa

No lugar onde vivo moro com minha vó

Seu passatempo preferido é jogar dominó

Mas não posso me esquecer de falar do meu avô

Que sabe tudo da floresta para mim ele é doutor

Das brincadeiras que mais gosto, melhor de todo mundo

Jogar a pedra na água e ir buscar lá no fundo

Muitas frutas encontramos espalhadas por aqui

Às margens do Rio Negro, eu desfruto o açaí

Mas não posso esquecer, pois tenho que admitir

A que eu mais aprecio é o delicioso buriti

Tudo isso acontece na minha casa azul e rosa

Não me canso de falar no Rio Negro é mais vistosa

De onde vejo o tucano e também o boto rosa

