Reivindicando pagamentos em atraso, profissionais da saúde paralisam o trânsito na avenida Mário Ypiranga

Profissionais da saúde, terceirizados por empresas alvo de investigação da Polícia Federal (PF) na operação ‘Maus Caminhos’, realizam duas manifestações na manhã desta quinta-feira (20) em Manaus. Os atos acontecem na avenida Mário Ypiranga; sendo um em frente à sede da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), bairro Parque Dez de Novembro, e outro em frente ao prédio do Ministério Público do Trabalho (MPT), bairro Flores, ambas na Zona Centro Sul da cidade.

Uma equipe de agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) está presente nos dois locais de manifestação e auxiliam os motoristas e pedestres que pretendem passar pelo local.

Os protestos reivindicam o pagamento de salários atrasados, vale transporte, ticket de alimentação, férias, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e melhores condições de trabalho. Os manifestantes disseram à equipe de reportagem do Portal EM TEMPO que estão há mais de três meses sem receber os dias trabalhados e que as condições para a realização de atendimentos são precárias.

“Nas unidades hospitalares falta tudo, desde o material de limpeza até agulha para aplicação de medicamentos. Depois que a PF começou a operação, as empresas não se posicionaram sobre a previsão de pagamento, não conseguimos estabelecer contato por telefone e na sede das empresas ninguém é recebido. Chegam a fechar a porta e dizer para irmos procurar direitos na Justiça”, declarou a enfermeira, Neide Silva, 29, que presta serviços no hospital João Lúcio.

Segundo o técnico de enfermagem, Marcos Dias, 28, que trabalha em ambulâncias do serviço de remoção de pacientes em hospitais, os profissionais estão sem receber salários há dois meses e, até o momento, o serviço só continua sendo realizado por vontade própria dos trabalhadores que se preocuparam com a população que precisa de apoio durante tratamento médico.

“Sabemos da importância do nosso trabalho para garantir a saúde da população de Manaus. Não temos a intenção de prejudicar ninguém, mas é preciso ter o bom senso de que precisamos receber, pois temos nossas obrigações financeiras. Tem amigo meu que tá correndo o risco de ser preso, por ter atrasado o pagamento de pensão alimentícia para a filha dele, de 5 anos. O governo tem que procurar revolver essa situação o mais rápido possível”, informou Dias.

O condutor de ambulâncias Nielson Castro, 25, revelou que o caso já foi apresentado ao legislativo do Estado e alguns deputados já se prontificaram em apresentar em pauta todas as reivindicações dos trabalhadores da saúde. “Estamos cientes de que essas manifestações são em prol de um único objetivo. É uma oportunidade de rever todos os prejuízos dos trabalhadores e, assim, conseguir reverter esse caos na saúde do Amazonas”, disse.

Os manifestantes pretendem, ainda, participar de sessão solene na câmara dos deputados, onde poderão subir na tribuna e expor as reivindicações a todos os parlamentares presentes.

A equipe de reportagem do Portal EM TEMPO entrou em contato com a assessoria de comunicação da Secretária Estadual de Saúde do Amazonas (Susam) solicitando um posicionamento a respeito das manifestações, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO