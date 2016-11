Reitor diz que manifestações na UEA são democráticas e pagamentos de professores estão sendo cumpridos

Durante coletiva realizada, na tarde desta sexta-feira (11), na sede da reitoria da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), o reitor em exercício, Mário Bessa, afirmou que a instituição “respeita todas e qualquer manifestação que eleva o debate político”. A declaração ocorreu após o Sindicato dos Docentes da UEA (SindUEA), dentro do movimento nacional contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55/16, promover uma manifestação nesta manhã.

Desde esta quinta-feira (10), estudantes ocupam a Escola Superior de Artes e Turismo, localizada na avenida Leonardo Malcher, bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus, que faz parte do acordo unificado pela União Nacional dos Estudantes (UNE), contra a PEC. O reitor em exercício explica que nenhuma atividade acadêmica foi afetada e que a manifestação está sendo realizada pacificamente.

“A universidade não vai barrar nenhum tipo de manifestação porque vivemos num estado democrático – onde é permitido as pessoas se mobilizarem. O que esperamos é que as escolas não sejam fechadas e que ninguém impeça o ir e vir das pessoas”, ressaltou Mario Bessa.

Na ocasião do ato, houve um indicativo de paralisação por parte da comunidade acadêmica que, além de se manifestar contra a PEC, também reivindica o pagamento dos docentes de cursos de oferta especial de 2015 e 2016.

“Durante toda existência da UEA, os professores eram pagos pela fundação de apoio Muraqui, mas, em 2014, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) não permitiu mais isso. O pagamento deveria ter sido efetuado pela própria UEA. A partir de então, houve divergência jurídica que resultou no atraso, e não por falta de recurso. Hoje, dia 11 de novembro, o governador assinou o decreto efetuando a forma de como vai ser pago na folha regular da UEA. Em novembro e dezembro, os 111 professores deverão receber o valor da bolsa pelos serviços especiais”, disse.

Sobre o pagamento dos dissídios de maio de 2015 a maio de 2016, o reitor explicou que não foi pago na sua totalidade, devido ao corte de orçamento de 27.1%. Porém, apontou que 17% da parcela foi efetuada, sendo 6,73% acima da inflação.

“Apesar de todas as dificuldades com recursos financeiros que o Brasil e o estado do Amazonas estão passando, não têm atrasos de pagamentos. As folhas estão mantidas, tudo está sendo pago. Houve diminuição do orçamento, então você acaba deixando de fazer algumas determinadas coisas. Mas, no geral, estamos conseguindo manter toda nossa universidade até o final do ano de forma regular”, disse.

O reitor em exercício ainda salientou que a fonte de financiamento da UEA é parte da arrecadação do Polo Industrial de Manaus (PIM). Quando não há a venda de produtos, cai a arrecadação do estado e, consecutivamente, da UEA.

“O orçamento do início do ano era de R$ 420 milhões, caiu para R$ 306 milhões. Outros estados estão com atrasos de quase nove meses, mas nós estamos com os salários em dia. Diante de toda essa dificuldade financeira, de redução de orçamento, ainda assim, vamos conseguir cumprir o calendário acadêmico que termina dia 09 de dezembro. Os cursos serão encerrados normalmente, assim como os professores também continuarão recebendo”

Outras reivindicações

Os descumprimentos de promoções horizontais e verticais, além dos seus respectivos pagamentos, a gestão superior da UEA destacou que, no momento, a instituição se encontra impossibilitada de publicar qualquer tipo de ato sobre o assunto. Entretanto, eles estão aguardando autorização do governo do estado do Amazonas para encaminhar o processo à Secretaria de Estado de Administração e Gestão do Amazonas (Sead) sobre as providências que devem ser tomadas para resolver o problema. Além disso, foi determinado que os serviços do Restaurante Universitário (R.U) fossem estendidos aos professores, alunos e técnicos administrativos.

Em relação a correção das tabelas de remuneração, por ordem da Casa Civil, a UEA aguarda que o estado saía da situação de descumprimento referente à Lei de Responsabilidade Fiscal, para tomar as providências necessárias em favor dos servidores da instituição.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO