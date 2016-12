Reintegração em invasão no Distrito Industrial é cancelada

O mandado de reintegração de posse de um terreno, que pertence à União, localizado no Distrito Industrial, Zona Sul, que seria cumprido, na manhã desta terça-feira (20), pelo Gabinete de Gestão Integrada (GGI) da Secretaria de Segurança Pública (SSP), foi cancelado. De acordo com informações do setor, o pedido da instituição ainda não foi autorizado pela Secretaria Pública da União (SPU).

Por tempo de tramitação, a autorização para a ação no local invadido não foi possível até esta terça. A ação seria realizada na área, de dois lotes, que faz fronteira com as empresas Global e Intec. Aproximadamente 60 casas foram construídas de maneira irregular e serão retiradas.

Segundo o comandante do 1º Batalhão de Choque, tenente-coronel Cleitiman Rabelo, a reintegração, que contaria com apoio da Polícia Militar, foi adiada devido à falta da autorização da instituição, que pertence ao Governo Federal.

“A Secretaria Pública da União ainda não havia respondido o pedido da Secretaria de Segurança e, portanto, não fomos acionados para dar apoio a ação” afirmou Rabelo.

Em Manaus, houveram 48 focos de invasão registrados pelos órgãos fiscalizadores de controle ambiental até a primeira quinzena de dezembro. Cerca de 56,25% dessas invasões já foram extintas na capital amazonense.

Portal EM TEMPO