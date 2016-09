Reintegração de posse: polícia retira 200 famílias de invasão no Monte das Oliveiras

A polícia cumpriu, na manhã desta terça-feira (27), um mandando de reintegração de posse numa área preservação permanente e particular, localizada no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. O local, de aproximadamente 40 mil metros quadrados, era ocupado por 200 famílias a cerca de três meses.

A ação, que começou por volta das 6h, foi realizada pelo Grupo Integrado de Prevenção às Invasões em Áreas Públicas no Estado (Gipiap), composto por secretárias estaduais e municipais, com apoio das polícias Militar e Civil.

O mandado de reintegração foi expedido pela 17ª Vara Cível da Justiça do Amazonas. De acordo com a PM, a área foi batizada como invasão ‘Vovó Maroca’, situada na avenida Mulateiro, próxima à região do conjunto habitacional Viver Melhor.

Segundo o tenente da PM Mateus Pelat, cem policiais militares atuaram na reintegração, que, inicialmente contou com resistência por parte dos invasores. “Quando chegamos ao local, fomos recebidos com tiros de fogos de artifício, catolés e barricadas que foram montadas nas vias de acesso à invasão. Todos os moradores foram notificados na segunda-feira (26) e tiverem tempo para se preparar”, informou o tenente.

De acordo com Zandra Ribeiro, secretária do gabinete de gestão integrada da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM), no local havia, aproximadamente, 400 barracos improvisados. “Todas as construções irregulares foram desocupadas e serão demolidas. Foi disponibilizado um caminhão para guardar os pertences e levar até um local seguro, mas nenhum morador aceitou o apoio”, revelou Ribeiro.

Por Isac Sharlon