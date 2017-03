Reino Unido solicitará formalmente sua saída da UE em 29 de março

A primeira ministra britânica Theresa May solicitará formalmente a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) no dia 29 de março, segundo confirmou hoje (20) um porta-voz do governo em Londres. As informações são da agência de notícias alemã DPA.

May informará ao Conselho Europeu em uma carta sua intenção de ativar o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que permite a um país sair da UE depois de dois anos de negociações. Foi o que o representante britânico na UE, Tim Barrow, comunicou ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse o porta-voz.

“Em junho passado, o povo britânico tomou a histórica decisão de abandonar a UE. E no próximo dia 29 o governo apresentará essa decisão e começará formalmente o processo de saída, invocando o artigo 50”, disse David Davis, ministro inglês para o “Brexit”, em um comunicado. Ele considerou que o país se encontra às portas da “mais importante negociação de uma geração”.

Primeiro passo

O Conselho Europeu confirmou hoje que recebeu a notificação a respeito. “Fomos informados com antecipação”, disse a porta-voz Margaritis Schinas, que mostrou a disposição do bloco de iniciar as negociações. “Estamos esperando a carta, agora que sabemos que virá em 29 de março”, falou.

O primeiro passo após o recebimento da notificação oficial será a convocação de uma reunião de cúpula para adotar a posição da UE frente às negociações. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, anunciou no Twitter que enviará os primeiros esboços das diretrizes da negociação para os 27 países membros da UE em um prazo de 48 horas depois da solicitação de saída do Reino Unido.

Agência Brasil com informações da Agência DPA