Região Metropolitana de Manaus vai ganhar central de artesanato e pousadas

O Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) e o Ministério do Turismo, inauguram nesta quarta (26) e quinta-feira (27) duas pousadas comunitárias e uma central de artesanato na Região Metropolitana de Manaus (RMM).

As primeiras obras a serem inauguradas são a Pousada Comunitária, em Paricatuba, e a Central de Artesanato de Janauary, ambas no dia 26 de outubro. Já no dia 27 será inaugurada a Pousada Comunitária de Acajatuba.

A presidente da Amazonastur, Oreni Braga, afirma que essas obras vão ajudar a potencializar ainda mais a atividade turística nessas comunidades. “O governo trabalha com essas comunidades há muito tempo e essas obras são frutos das escolhas dos próprios moradores, eles que decidiram o que iríamos construir nesses locais”, completa.

Com um investimento de mais de R$ 290 mil, as pousadas comunitárias terão 15 leitos (cada pousada), poço artesiano, banheiros, cozinha, ar-condicionado, entre outros equipamentos. “Elas foram dotadas de toda infraestrutura necessária para receber bem os turistas”, diz a titular do órgão de turismo.

Central de Artesanato

Os moradores do Lago do Janauary, um dos locais mais visitados pelos turistas durante a temporada de cruzeiros, vão ganhar uma Central de Artesanato totalmente montada e completa, que custou R$ 148.834,46. Este equipamento foi dividido em duas edificações. A primeira é a central de produção, local onde os artesãos da comunidade vão produzir as peças. “Além da obra em si, nós estamos entregando todo o maquinário necessário para a confecção das peças artesanais”, destaca a presidente da Amazonastur.

A segunda edificação será destinada para exposição e comercialização dos produtos. “Nada foi imposto. Antes de construir e montar esses equipamentos conversamos com os comunitários, por isso, estamos contentes em entregar essas obras, pois sabemos que vão beneficiar diretamente centenas de famílias, além de contribuir substancialmente para a atividade turística nessa região”, finaliza Oreni.

