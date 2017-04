Reformas reacendem a voz das ruas no país

As reformas das leis trabalhistas e da Previdência Social chegam ao momento crucial a partir desta semana. Nesta quarta-feira (26), está prevista, na Câmara dos Deputados, a votação da reforma trabalhista, que deverá mudar as relações entre patrão e empregado, ao permitir a sobreposição das diretrizes de Consolidações das Leis de Trabalho (CLT).

O tema tem gerado polêmica e protestos por todo país, que podem culminar em uma greve geral de inúmeros setores trabalhistas, na próxima sexta-feira (28). Logo após, no dia 2 de maio, acontece a votação da reforma da Previdência que também tem gerado polêmica em toda sociedade brasileira.

As duas reformas têm dividido opiniões entre empresários e os trabalhadores. Enquanto a classe operária vê as mudanças como perdas de direitos históricos, o empresariado apoia as reformas do governo como necessárias para a retomada da produtividade e dos investimentos no país.

O presidente do Sindicato dos Empregados de Empresas Bancárias do Amazonas (Seeb-AM), Nindberg Barbosa, afirmou que a reforma trabalhista vai trazer prejuízos, como a extinção da contribuição sindical obrigatória, divisão das férias com parcelamento, a extinção de pagamento de horas extras com apenas compensação de horas, além da possibilidade das gestantes atuarem mesmo nessa condição.

“Dentro dessa situação, nossos direitos vão ficar fora da CLT, porque vão poder contratar a bel prazer, e demitir melhor ainda. O negociado valer sobre legislado. Há tempos que estamos combatendo o que a gente não concorda”, afirmou.

O presidente do Seeb-AM, informou ainda que a categoria estará integralmente apoiando a greve do dia 28, e não devem abrir os bancos na data. A decisão foi tomada em assembleia realizada no último dia 20 de abril. “Será um dia de luta nacional para paralisar o país e mostrar ao congresso que estamos realmente contra essas reformas”, disse Barbosa.

“Efeitos positivos”

Por outro lado, empresários esperam pelos efeitos positivos das reformas na economia, em especial, a volta dos investimentos. O vice-presidente da Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM), Anderson Frota, ressalta que a CLT atual é um diploma legal com mais de 70 anos, mas salienta que, quando foi aprovada, o Brasil tinha maioria da população morando no campo, porém, agora, segundo ele, ocorre o inverso e a maioria se encontra nas cidades.

Frota enalteceu que naquela época, a visão do relacionamento entre capital e trabalho era diferente de hoje, e por isso, atualmente, a maioria dos direitos não está na CLT, mas sim nas convenções coletivas e acordos firmados. “A legislação está envelhecida e precisa de modernização. Não adianta imaginar que vai eliminar direitos se não priorize a criação de empregos”, completou.

Joandres Xavier

EM TEMPO