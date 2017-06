Reforma trabalhista pode sair só em julho

Depois da derrota do governo na terça-feira (20), a reforma trabalhista voltou a avançar no Senado. A votação do texto em plenário, no entanto, deverá ser adiada. A leitura do relatório do senador Romero Jucá (PMDB-RR) foi concluída na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) nesta quarta-feira (21), abrindo caminho para que a tramitação da matéria seja concluída na comissão na próxima semana.

O passo seguinte é a votação no colegiado do parecer de Jucá na quarta-feira (28).

O objetivo do Palácio do Planalto era levar o tema para apreciação do plenário no mesmo dia, encerrando a discussão das mudanças nas leis trabalhistas no Congresso.

Essa, no entanto, se tornou uma meta mais distante depois da definição de um calendário em acordo com a oposição, que prevê uma longa sessão nessa data, com a possibilidade de a reunião se estender até a noite.

Jucá reconheceu que a votação em plenário não ocorrerá no dia 28 e admite a possibilidade de que a matéria seja concluída apenas na primeira semana de julho.

A oposição comemorou o acordo. O líder do PT no Senado, Lindbergh Farias (RJ), também disse que o governo não conseguirá aprovar a proposta ainda em junho. “O tempo está do nosso lado.”

A reforma traz mudanças como a prevalência de acordos entre patrões e empregados sobre a lei e a possibilidade de parcelar férias.

Em meio à crise política, o governo de Michel Temer aposta na aprovação da reforma para dar sinais de “normalidade” e passar a mensagem de que não está parado.

Na terça (20), o relatório do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) foi derrotado na Comissão de Assuntos Sociais (CAS). Acabou vitorioso o texto apresentado por Paulo Paim (PT-RS), que rejeitou todos os pontos da matéria aprovada pela Câmara dos Deputados em abril.

Serão levados ao plenário os três relatórios (de Ferraço, Paim e Jucá). A tendência do governo é colocar em votação apenas o documento de Ferraço, que foi aprovado na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado no início do mês e não altera o projeto aprovado na Câmara.

Folhapress