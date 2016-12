Reforma pode acabar com fator previdenciário

O novo fator previdenciário está em vigor desde o dia 1º deste mês e já exige do segurado cerca de dois meses a mais de trabalho para compensar o aumento no desconto.O índice reduz a média salarial e pode diminuir o benefício em até 40%. Quem agendou a aposentadoria no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) até o dia 30 de novembro escapou do desconto maior.

Grande vilão das aposentadorias por tempo de contribuição, o fator previdenciário foi criado com o objetivo de desestimular os trabalhadores a pedirem a aposentadoria na faixa dos 50 anos de idade. Quanto maior a idade do segurado ao solicitar a aposentadoria, menor é o desconto do fator. No ano passado, os trabalhadores ganharam uma chance de escapar do fator: a fórmula 85/95. Quem tem, na soma da idade com o tempo de contribuição, 85 pontos (mulheres) ou 95 (homens) ganha um benefício sem redutor.

Se o trabalhador vai completar essa pontuação até julho de 2017, por exemplo, compensa esperar para pedir o benefício sem desconto.

Para se ter uma ideia do quanto esse cálculo é mais vantajoso, desde a sua criação, os aposentados receberam, em média, R$ 950 a mais, em comparação com os que tiveram o benefício calculado com o fator.Com 59 anos de idade, um trabalhador só consegue os 95 pontos com 36 anos de contribuição ao INSS.

Com a reforma da Previdência que o governo Temer (PMDB) enviou ao Congresso, o fator previdenciário pode estar com seus dias contados, mas isso não quer dizer que os trabalhadores devem correr para se aposentar antes das regras mudarem.Todos os que já tiverem completado o tempo mínimo de contribuição quando a reforma for aprovada não precisarão trabalhar mais para poder se aposentar.

Nesses casos, além de poderem escolher o melhor momento para pedir o benefício, esses trabalhadores terão uma vantagem: a nova fórmula de cálculo da reforma vai ser melhor do que o fator para quem está na faixa dos 50 anos de idade e já tem o tempo mínimo de contribuição, que é de 30 anos (mulheres) e 35 anos (homens).

Perguntas e Respostas

O que é o fator previdenciário?

O índice é o resultado de um complicado cálculo que considera:

– Idade do segurado

– Expectativa de vida do trabalhador na idade em que pede a aposentadoria

– Expectativa de vida da população

– Tempo de contribuição ao INSS

Por que ele é aplicado?

– O governo queria que os trabalhadores pedissem a aposentadoria com mais idade

– Na prática, porém, as pessoas continuaram pedindo o benefício assim que completaram o tempo mínimo de contribuição, na faixa dos 50 anos

A redução média no valor do benefício é de 30%

Tire suas dúvidas sobre o fator para quem está com o pedido agendado

1 – Quando o novo fator começou a ser usado pelo INSS?

O fator previdenciário é atualizado todo dia 1º de dezembro, com novas informações sobre a expectativa de vida. Quem agendou a aposentadoria por tempo de contribuição a partir do dia 1º, e ainda não tem direito ao benefício integral com a fórmula 85/95, tem a aposentadoria calculada com o novo desconto do fator no benefício

2 – Em comparação com o índice anterior, ele é melhor ou pior?

O novo fator exige que o segurado trabalhe, em média, 60 dias a mais para compensar o desconto maior, na comparação com o índice aplicado no cálculo das aposentadorias agendadas até 30 de novembro

Para quem já começou a receber

3 – Minha aposentadoria saiu, mas o desconto do fator reduz a quase metade do valor que eu recebia. Posso desistir do benefício?

Só é possível desistir da aposentadoria antes de mexer em qualquer grana ligada ao benefício. Se o segurado sacou o benefício do INSS, o saldo do Fundo de Garantia ou a cota do PIS, não terá como desistir da aposentadoria. Caso contrário, ele poderá apresentar um pedido de desistência na mesma agência do INSS em que solicitou a aposentadoria

4 – Tive um desconto muito alto na minha aposentadoria e continuei trabalhando. Posso pedir uma revisão do valor do benefício pago pelo INSS?

O INSS só aceita revisar o valor da aposentadoria quando cometeu algum erro na concessão. Para quem seguiu na ativa, a última esperança era o julgamento do STF (Supremo Tribunal Federal), que decidiu, por maioria de votos, que esses aposentados não têm direito de recalcular seu benefício para incluir as novas contribuições e reduzir o desconto do fator

Para quem espera receber aposentaria por idade

5 – O INSS também usa o fator para reduzir a aposentadoria por idade?

O fator só é usado na aposentadoria por idade se ele for a melhor opção no cálculo. Com 30 anos de contribuição, o segurado que completou 65 anos de idade e a segurada com 60 terão 100% da média salarial. Porém, aos 67 anos, se o homem tiver 32 anos de contribuição, o fator previdenciário será 1,032. De uma média salarial de R$ 1.800, a aposentadoria por idade passaria a ser R$ 1.857

Para outros benefícios

6 – O desconto do fator é aplicado também no cálculo do auxílio e da pensão?

O cálculo desses benefícios é diferente. Atualmente, para conceder o auxílio-doença, o INSS faz duas contas. A primeira é a média dos 12 salários anteriores; a outra é a média dos 80% maiores salários recebidos em reais. O segurado receberá o valor que for menor. No caso da pensão, pelas regras atuais, a viúva recebe o valor da aposentadoria do segurado ou 100% da média salarial que ele teria quando morreu

Reforma da Presidência

7 – A reforma da Previdência vai alterar o fator previdenciário?

Se a reforma for aprovada como quer o governo Temer, o fator deixará de existir. O cálculo das aposentadorias vai considerar 51% da média salarial mais 1% para cada ano de contribuição. Com a aprovação da reforma, o fator previdenciário só será usado no cálculo do benefício do segurado que já tiver completado as exigências para se aposentar quando a lei entrar em vigor, mas somente se essa for a melhor opção. Para trabalhadores na faixa dos 50 anos, o novo cálculo será mais vantajoso que o fator

8 – Já tenho condições de me aposentar e estou com medo das mudanças que a reforma da Previdência vai trazer. Devo correr para pedir meu benefício?

Quem já completou o tempo mínimo de contribuição para se aposentar ou vai completar até a reforma da Previdência começar a valer não deve se preocupar. Esses trabalhadores não podem ser prejudicados, pois já têm o direito adquirido de se aposentar com as regras atuais. A expectativa do governo é que a reforma comece a valer a partir de julho de 2017. Não vale a pena pedir a aposentadoria com pressa, apenas porque está com medo de mudanças

Para quem ainda não fez o pedido

9 – Quem leva vantagem ao ter o fator na aposentadoria?

O segurado que não pediu a aposentadoria logo que completou o tempo mínimo de contribuição exigido. Quanto mais idade e tempo de contribuição o trabalhador tiver ao pedir a aposentadoria, menor será o desconto do fator. Quem passa dos 60 anos, ainda está trabalhando e sempre contribuiu ao INSS tem chances de chegar ao fator maior do que 1. Nessas situações, o fator não reduz a aposentadoria. Ao ser multiplicado pela média salarial, aumenta o valor do benefício

10 – É possível evitar a redução da média salarial?

Hoje, a única saída é só pedir a aposentadoria quando as condições estiverem mais favoráveis. A fórmula 85/95 é a chance de o segurado antecipar a aposentadoria sem o desconto. Para ter esse cálculo, a soma da idade com o tempo de contribuição deve ser de 85 pontos, para as mulheres, e 95, para os homens. Também é preciso ter completado o tempo mínimo de contribuição, que é de 30 anos, para as mulheres, e 35 anos, para os homens. Um homem com 35 anos de contribuição, por exemplo, tem o benefício integral com 60 anos, pois a soma dá 95 pontos.

Fernanda Brigatti e Luciana Lazarini

Folhapress