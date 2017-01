Reforma na Fundação Doutor Thomas vai melhorar o dia a dia dos idosos

A centenária sede da Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas vem passando por uma série de reformas para modernizar e tornar a estrutura do local ainda mais acessível aos idosos residentes. O espaço atende atualmente 124 idosos divididos em nove pavilhões e classificados de acordo com o grau de dependência.

A reforma se divide em duas partes. A primeira abrange os pavilhões masculinos. Dentre as principais mudanças estão os banheiros, que ficarão maiores e mais confortáveis, e a instalação de barras de ferro e rampas de acesso para facilitar a locomoção dos idosos e a segurança deles.

A segunda parte contempla a área de entrada e a recepção, onde se encontram os setores de psicologia, serviço social e o Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso (Padi), que juntamente com o setor de saúde e fisioterapia receberão um pavilhão para alojar a todos. A área verde do entorno da instituição também receberá uma atenção especial, com paisagismo.

A diretora presidente da FDT, Martha Cruz, ressalta que a reforma é mais que necessária à instituição. “A FDT está sempre buscando inovar e melhorar suas instalações para promover qualidade e saúde na vida de todos os nossos idosos. Isso vale tanto para a estrutura física quanto para os profissionais. Todos trabalhamos com muito amor e dedicação na causa da pessoa idosa”.

Entre os moradores da Fundação está Salete Machado, de 79 anos. Ela vive na casa há 23 anos e se emociona ao saber que seu lar está sendo reformado. “Eu tenho muita história aqui. Foi onde eu me casei e lancei meu CD. A Fundação sempre foi uma casa para mim e ver meu lar ser cuidado assim me deixa muito feliz”, diz a idosa.

Dois pavilhões novos

No ano passado, a Prefeitura de Manaus entregou dois pavilhões na Fundação Doutor Thomas. Um deles direcionado a idosas independentes e o outro para de média dependência, este último com capacidade para 23 idosas.

Além dos novos pavilhões, a Prefeitura de Manaus também está trabalhando na construção de cinco novas salas, na área do Parque Municipal do Idoso. No local será reinstalado o setor administrativo do parque, além de abrir espaço para a adequação de novas atividades físicas para os idosos. A expectativa é de que todas as obras sejam concluídas em seis meses.

Com informações da assessoria