Reforma do ensino médio é urgente e necessária, segundo Sinepe-AM

A Medida Provisória (MP) 746/2016 enviada ao Congresso Nacional e que prevê a reestruturação do ensino médio tem gerado inúmeras discussões. Na avaliação do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe-AM), a reforma é necessária e urgente, porém, algumas questões devem ser discutidas e explicadas com mais profundidade para a sociedade. O texto da MP foi enviado no mês passado ao Congresso e tem 120 dias para ser aprovado.

Para a presidente do Sinepe, Elaine Saldanha, a discussão sobre a reforma do ensino médio não é nova. Ela explica que há pelo menos 10 anos os sindicatos e federações que representam os setores da educação vêm falando sobre o assunto.

Além disso, há um projeto de lei (PL 6840/2013) tramitando há 4 anos na Câmara dos Deputados, que não avançou e que prevê também a reformulação do ensino médio. “A MP, que foi vista por uma parcela da população como autoritária, coloca em discussão, mais uma vez, esse tema que é tão importante”, avalia a presidente.

Segundo ela, tal reforma passou a ser prioridade do governo federal depois que as metas de desenvolvimento do ensino médio não foram alcançadas. Os dados do índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) mostraram que o fundamental está em melhor situação que o ensino médio.

A reforma é necessária e já está atrasada, mas é preciso abrir a discussão para as bases, levando para a Federação Nacional da qual o Sinepe faz parte. Assim, cada base discute e encaminha suas propostas à federação, que então apresentará à comissão responsável do MEC (Ministério da Educação)”, explica.

Mudanças

Entre os pontos polêmicos da reforma proposta pelo governo está a redução do conteúdo obrigatório, estabelecendo cinco grandes áreas e o estudante optando por ter um foco maior na área em que pretende seguir carreira. As cinco áreas são: linguagem, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. Outros pontos em discussão são a ampliação da carga horária, restrição da obrigatoriedade do ensino da arte, educação física, filosofia e sociologia e contratação de professores sem formação técnica ou superior.

Amazonas cumpre meta do Ideb

O Amazonas e Pernambuco foram os dois únicos Estados a um cumprirem as metas do Ideb) estabelecida para 2015, referente ao ensino médio – incluindo as escolas públicas e privadas. Os dados foram divulgados em setembro, pelo MEC. O ensino médio tem a situação mais crítica, com o índice estagnado desde 2011.

Conforme os dados do MEC, nos anos iniciais do ensino fundamental, a meta é cumprida desde 2005, quando o índice começou a ser calculado. Para 2015, a meta estipulada foi de 5,2. A etapa alcançou 5,5. Nos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, a meta foi descumprida pela primeira vez em 2013. Em 2015, o índice esperado de 4,7 também não foi alcançado. A etapa registrou um Ideb de 4,5.