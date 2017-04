Reforma da Previdência é tema de palestras em Manaus

O que muda na vida de milhões de brasileiros caso seja aprovado o polêmico projeto do governo para os trabalhadores e trabalhadoras do país com a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 287, conhecida como a PEC da Reforma da Previdência? As novas regras valem para todos? Quantos conseguirão usufruir o benefício? Qual o impacto dessa medida? Há outra alternativa? Essa e outras questões serão discutidas no ciclo de palestras “A Reforma da Previdência: O Fim da Aposentadoria”, de 24 a 27 de abril, em Manaus. O evento é gratuito.

A iniciativa é de entidades sindicais preocupadas com o futuro dos trabalhadores e trabalhadoras, que precisarão contribuir por quase 50 anos para ter acesso benefício integral da previdência, se for aprovado pelo Congresso Nacional o texto original da Reforma da Previdência, proposta pelo governo de Michel Temer. As entidades consideram a PEC mais um item da “agenda regressiva” do atual governo e, por isso, intensificam a luta contra a retirada de direitos, com uma agenda que reunirá vários especialistas no assunto.

A abertura da programação será dia 24 deste mês, às 16h, com palestra sobre o aprofundamento dos novos mecanismos de cálculo da aposentadoria. O tema será facilitado pelo professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) Carlos David Lobão. Mestre em Matemática pela Universidade Federal de Campina Grande, o docente participou recentemente do debate “A Reforma da Previdência e o impacto para as mulheres trabalhadoras”. A atividade será realizada no auditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam), unidade Centro.

No dia 25, às 16h, o ciclo de palestras segue com a participação da professora Rivania Lúcia Moura de Assis, docente da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Doutora em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rivania desenvolve pesquisas na área de Política Social, com ênfase na Previdência Social, Financeirização e Crédito. Essa atividade educativa será realizada no auditório da Faculdade de Estudos Sociais (FES), no setor Norte do Campus Universitário da Ufam.

Já no dia 27, o ciclo de palestras será facilitado pela doutora em Serviço Social Claúdia March. Professora da Universidade Federal Fluminense (UFF), Cláudia tem experiência na área de políticas públicas de saúde, educação e trabalho, e saúde do trabalhador. Em 2016 era secretária geral do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN) e encarregada de Assuntos de Aposentadoria do Sindicato Nacional. A palestra será às 16h, no Auditório Samaúma, na Faculdade de Ciências Agrárias (FCA), no setor Sul do Campus.

Inscrição

O evento é voltado para professores, técnico-administrativos e estudantes da Ufam e do Ifam, além de servidores púbicos e trabalhadores em geral. Para participar, os interessados devem realizar inscrição na página de eventos da Ufam, cujo link que será disponibilizado a partir de segunda-feira (17). As inscrições encerram no dia 24. O participante receberá certificação mediante frequência nas atividades.

O ciclo de palestras é uma iniciativa da Associação dos Docentes da Ufam (ADUA), ANDES-SN, Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Superior do Estado do Amazonas (Sintesam), Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe Manaus), Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho – 11ª Região (Sitraam) e Sindicato dos Técnicos do Fisco do Estado do Amazonas (Sintafisco).

Com informações da assessoria