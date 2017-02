Reforma da Previdência divide bancada do AM

Na semana passada, a Câmara dos Deputados iniciou a maratona de discussões em torno da reforma da Previdência. As primeiras reuniões de trabalho aconteceram com as comissões especiais e tiveram a participação do relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016, deputado federal Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), que irá definir roteiros de atividades e sugestões de nomes para debater as propostas.

No entanto, a discussão sobre o tema causou revolta entre parlamentares da oposição, motivando um pedido de suspensão da tramitação da proposta, junto ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Enquanto os debates não retornam ao Legislativo, a reportagem do EM TEMPO procurou a bancada amazonense na Câmara para saber como estão tratando a matéria. O sentimento entre eles é de divisão e impasse.

Membro da comissão especial que vai dar o parecer sobre a PEC, o deputado federal Pauderney Avelino (DEM), afirma que a aprovação da matéria é de interesse do governo federal e garante que a inexistência de ajustes leva à insegurança econômica, que prejudica os pagamentos de aposentados, por exemplo. Para ele, o tema é atual e precisa ser debatido o mais rápido possível. “Precisamos mostrar para os congressistas e para a população a necessidade de se fazer a reforma, sem a qual os aposentados e pensionistas correm o risco de não ter salários no futuro”.

Ao citar benefícios que a reforma vai trazer, Pauderney fala da manutenção da aposentadoria como o principal deles, e que a possível modificação não vai alterar a situação do cidadão já aposentado ou aquele que já possui idade para se aposentar. Segundo ele, há existência de uma regra de transição para não prejudicar quem está perto de se aposentar.

O deputado Sabino Castelo Branco (PTB) admite que o tema é complexo e acredita que haja a necessidade de debater e corrigir alguns excessos da proposta, mas sem ignorar o atual déficit da Previdência. Ele ressalta a necessidade de definir critérios justos para a reforma previdenciária.

Durante o processo, Sabino acredita na alteração de alguns pontos, a partir do entendimento de cada deputado sobre o assunto. E, na sua avaliação, ele destaca como ponto divergente a exigência de idade mínima para aposentadoria. “Algumas medidas apresentadas estabelecem contrapartidas extremamente desproporcionais para o trabalhador, como é o caso da exigência de 65 anos de idade somados a 49 anos de contribuição, para que ele receba aposentadoria integral. Nesse caso específico, já adianto que possuo posicionamento contrário e que irei trabalhar na construção de uma alternativa mais justa”, reforçou.

Assim como Pauderney, Sabino também acredita que a medida tem como objetivo combater o déficit da Previdência Social e evitar o aprofundamento da crise.

Ainda analisando a proposta, o deputado Alfredo Nascimento adiantou que seu partido, o PR, ainda está analisando a questão, mas ressaltou a importância de o país fazer a reforma da Previdência e se justificou ao dizer que o “rombo bilionário não se sustenta por mais tempo sem sérios prejuízos à economia e atraso no pagamento de aposentadorias e pensões”.

Ele disse ainda que o tema é delicado e merece ser analisado com cuidado. “O partido deve tomar uma decisão favorável à reforma da Previdência com algumas emendas, e são essas emendas que estamos avaliando técnica e politicamente”, disse.

Silas Câmara (PRB) revelou não ter um posicionamento sobre o assunto e que só definirá uma opinião com a conclusão do relatório com todos os pormenores que a reforma da Previdência prevê. Mas, ele adiantou que policiais civis, militares, guardas municipais, Exército e Forças Armadas não podem estar inclusos nestas alterações. “Vou votar para que exista a retirada de policiais e toda a classe da reforma, porque eles fazem parte de uma classe de profissionais que não dá para tratar da mesma forma”, explicou.

Dificuldade

Conceição Sampaio (PP) acredita que neste momento a proposta terá muita dificuldade em ser aprovada, porque as discussões estão iniciando na comissão especial. Para ela, as articulações mais importantes acontecerão por meio de audiência públicas, momento que a sociedade poderá contribuir com o debate, dizendo com o que concorda e o que precisa ser alterado no texto.

A parlamentar relembra que o país nunca conseguiu discutir as questões das próprias reformas e vê como positivo o debate sobre o tema. “Os dados do IBGE já demonstram que vivemos e viveremos uma nova realidade demográfica. Esses números já apontam que o Brasil, daqui a alguns anos estará proporcionalmente mais, envelhecido do que os Estados Unidos, aproximando-se do padrão demográfico da Europa, com mais pessoas acima dos 60 do que abaixo dos 15 anos. Também falam de um déficit de cerca de R$ 86 bilhões desde 2015”, disse.

Sobre a reforma do sistema previdenciário, ela admite que o tema deve ser discutido com muita responsabilidade para que nenhum direito seja retirado ou diminuído. Ao relevar o posicionamento, diz não concordar com as mudanças referentes à pensão por morte e não concorda com a retirada de direitos dos policiais.

O deputado Hissa Abrahão (PDT) afirma que é contra a reforma da Previdência e tem certeza que a medida irá prejudicar o trabalhador brasileiro. “É inadmissível o que o governo vai fazer e vai penalizar o brasileiro alegando déficit na Previdência”, disse. Ele adianta que os pedetistas estão empenhados em barrar todos os dispositivos contra o aposentado e o trabalhador. “Essa medida, se aprovada, vai forçar o brasileiro a se aposentar aos 80 ou 90 anos de idade. Eles não pensam no brasileiro, somente no sistema financeiro”, criticou.

Hissa confessa não enxergar benefício na alteração. “Querem acabar com a aposentadoria daquele trabalhador que, com muito esforço, se aposentou por duas profissões? Desejam deixá-lo apenas com uma? E aquele trabalhador que tem uma vida útil de trabalho, que se submete ao calor e clima, se aposentar aos 70 anos? Contribuir com 45 anos de serviço para poder se aposentar com um salário indigno?”, concluiu o parlamentar.

A assessoria do deputado Átila Lins (PSD) informou que ele não pode falar sobre o tema, porque está em uma viagem oficial. Já o deputado Arthur Bisneto (PSDB) não foi localizado para apresentar a opinião sobre o assunto.

Fabiane Morais

EM TEMPO