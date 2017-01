Reforço federal: governo aciona Força Nacional para conter crise penitenciária

O governador do Amazonas, José Melo, solicitou apoio da Força Nacional de Segurança na tarde deste domingo, 8.

Alexandre de Moraes, Ministro da Justiça, já confirmou o envio de reforço de pessoal e equipamentos para auxiliar o Estado a enfrentar a crise no sistema penitenciário.

No ofício enviado ao ministro, José Melo ressaltou os trabalhos que o Comitê de Gerenciamento da Crise no Sistema Penitenciário vem realizando.

“O trabalho está sendo feito desde o dia 1º de janeiro na busca incessante dos foragidos e no aumento do policiamento nas ruas de Manaus e no interior do Estado”, afirmou o governador.

Apesar do empenho da força-tarefa, a rebelião na Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa o levou Melo a decidir pelo pedido de apoio.

A determinação do Ministério da Justiça é que o reforço com equipamentos de varredura e a disponibilização de agentes penitenciários federais seja enviado imediatamente.

O ministério também autorizou a realização de um diagnóstico técnico que deve resultar em medidas de reestruturação no sistema prisional do Amazonas.

Outro serviço prestado pela Força Nacional vai ser o desenvolvimento de protocolos de segurança e a promoção de cursos de inteligência para os agentes das prisões estaduais.

Gabriel Costa

EM TEMPO