Reforço de R$ 10 mi vira ‘novo Romário’ e entra na mira de turcos

Richarlison chegou ao Fluminense após se destacar na Série B de 2015 pelo América-MG. Os cariocas investiram R$ 10 milhões para adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta. Em campo, a temporada do jogador foi marcada por muitas oscilações. Isso foi o suficiente para entrar na mira do Besiktas-TUR.

A imprensa turca deu uma exagerada e apelidou Richarlison de ‘novo Romário’. O fato é que o Besiktas está de olho no atacante do Fluminense que pode até mesmo receber uma proposta de transferência nessa janela. O clube está satisfeito com os números apresentados pelo brasileiro na temporada.

Em 2016, Richarlison entrou em campo em 31 oportunidades, sendo titular em 19 delas. Nesse período, balançou as redes em apenas quatro oportunidades. Muito novo, com apenas 19 anos, o jogador tem um potencial de crescimento e já tem um bom valor de mercado.

O Fluminense ainda considera cedo vender o atleta, mas não criará resistência em caso de uma boa proposta. Richarlison terminou a temporada como titular, mas sem ser a referência do ataque. Atuou ao lado de Henrique Dourado, jogando mais pelos lados e vindo de trás.

Apesar do início em campo não ter sido dos melhores, o promissor jogador divide a torcida do Fluminense. Parte da torcida não gosta do atleta, enquanto outros veem potencial de crescimento. O sentimento da torcida vai de encontro com a nova diretoria.

Atualmente, o Fluminense conta com Richarlison, Marcos Júnior, Pedro e Henrique Dourado para o ataque. O último está fora dos planos, mas tem contrato longo e situação indefinida. O objetivo da diretoria é contratar um centroavante para a próxima temporada.

Folhapress