Reféns começam a ser liberados no Compaj

As últimas informações vindas de policiais militares que atuam no sistema prisional são de que dos, aproximadamente, 72 reféns dentro do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), pelo menos quatro já haviam sido libertados até às 20h deste domingo (1º).

A situação no local continua tensa e a polícia reclama que, até esse horário, nenhuma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) havia chegado ao local, no quilômetro 8 da BR-174, para remover os feridos.

Segundo uma fonte da PM que pediu para não ser identificado, pelo menos 100 pessoas da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) foram executadas por presos do grupo rival Família do Norte (FDN).

Às 20h30 deste domingo, o secretário de estado da Segurança Pública (SSP-AM), Sérgio Fontes, vai falar à imprensa sobre como está a situação no Compaj. Ele está comandando o Gabinete de Crise que foi montado dentro do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no Aleixo.

O secretário de Administração Prisional (Seap), Pedro Florêncio, voa, nesse momento, de Brasília para Manaus.

Mais cedo, cerca de 100 presos conseguiram fugir do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), que também fica no complexo penitenciário na BR-174.

Segundo fontes do sistema prisional, a ordem dada pelos líderes da FDN era para que todo o sistema prisional do Amazonas “lombrasse”. Mas as ações da SSP e da SEAP conseguiram evitar que as outas cadeias também tivessem rebelião.

Márcio Azevedo

Portal EM TEMPO