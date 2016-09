Redução do ICMS sobre querosene de aeronaves fará Manaus ter voo inédito para Buenos Aires

A partir da primeira quinzena de dezembro, Manaus estará ligada à capital da Argentina através de um voo semanal da empresa Gol Linhas Aéreas. A informação é da presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Oreni Braga, que participou de uma reunião em São Paulo (SP), com a diretoria da Gol Linhas Aéreas, na manhã desta terça-feira (13). A direção da empresa informou que tomou essa decisão após o governador José Melo baixar o Decreto Nº 36.668 de 3 de fevereiro de 2016, reduzindo o ICMS da alíquota do querosene da aviação.

Além de Buenos Aires, a Gol vai ofertar uma nova rota para Rio Branco (AC) e ampliar as frequências de voos para Fortaleza. Os novos voos e as novas frequências ligando Manaus e Fortaleza, segundo Oreni Braga, ocorreram graças a uma ação integrada entre a Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Seplancti), Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e Amazonastur.

“Isso significa dizer que uma ação direta do governador José Melo possibilitou que Manaus ganhasse esse novo voo e novas frequências, ações que com toda certeza vão incrementar o Turismo, a Indústria e o Comércio, além de uma ligação mais estreita com o Mercosul”, disse a presidente da Amazonastur.

Os voos para Fortaleza e Rio Branco, saindo da capital amazonense, estão previstos para iniciar final de outubro e início de novembro. “Os novos voos para Argentina e Rio Branco e as novas frequências para Fortaleza com toda certeza vão aumentar ainda mais o fluxo de turistas para o nosso Estado”, destacou Oreni.

Frequências

Para Buenos Aires, a Gol vai voar uma vez por semana, em dia a ser definido pela empresa. Para o trecho (Manaus-Fortaleza) serão quatro frequências semanais. Já o voo Manaus-Rio Branco terá três frequências semanais.

Com informações da assessoria