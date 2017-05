Rede Sustentabilidade lança nome de Luiz Castro como pré-candidato ao Governo do Amazonas

A decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em realizar eleições diretas no Estado do Amazonas devido à cassação do governador José Melo (PROS) e seu vice Henrique Oliveira (Solidariedade), denunciados por compra de votos, motivou a apresentação de nomes da política local, e seus respectivos partidos, para compor chapas para a disputa da eleição majoritária que deve acontecer dentro de três meses.

Segundo o deputado Luiz Castro, um dos partidos que vem discutindo a possibilidade de articulação para essa disputa no mês de agosto é a Rede Sustentabilidade, que lança seu nome como pré-candidato, nas novas eleições ao governo do Amazonas, que devem acontecer em data ainda não definida.

“ Estamos dialogando com alguns partidos considerados independentes da corrente que tem dominado a política local por mais de trinta anos, representado por dois grupos que praticam a mesma forma de fazer política recorrente, desde à época do ex-governador Gilberto Mestrinho”, explicou Luiz Castro, ao justificar sua pré-candidatura.

EM TEMPO