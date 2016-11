Rede municipal de ensino promove ações sobre diversidade e combate à descriminação racial

Até o dia 30 de novembro, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) realizará inúmeras atividades na cidade para trabalhar temas como diversidade racial, racismo e discriminação. A ação, alusiva ao Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, conta com a parceria das Secretarias Estaduais de Educação (Seduc) e de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

Para dar início as ações do mês, foi realizada na tarde da terça-feira, 1º, no Largo de São Sebastião, Centro, uma cerimônia de abertura que reuniu representantes de instituições religiosas, movimentos negros e pessoas ligadas às secretarias envolvidas na atividade.

“Esta temática é importante para a educação, para aprendizagem dos nossos alunos e para o envolvimento de toda a sociedade. E nossa missão, enquanto Secretaria Municipal de Educação, é disseminar este tema nas escolas em todo mês de novembro”, explicou a chefe da Divisão de Ensino Fundamental (DEF), Suely da Silva.

Segundo a secretária da Sejusc, Graça Prola, a ação é importante para os movimentos negros de Manaus se fortalecerem. Ela afirmou ainda que na cidade há 150 mil pessoas que se declaram negros, destacando a importância da programação. “Atualmente há 143.748 pessoas que se alto declaram negras, daí a importância de fazer momentos de discussão e reflexão sobre a cultura negra em Manaus, de uma população que ainda é muito hostilizada, por conta do preconceito, da discriminação e da falta de respeito”, reforçou.

Segundo a assessora de Diversidade da Semed, Lídia Helena Mendes, o mês de novembro terá rodas de conversas e mostra de cinema da diversidade em cinco escolas municipais, que envolverão aproximadamente 200 alunos. Para ela, a ação é importante para dar visibilidade às ações que a secretaria realiza sobre diversidade racial durante do ano. “Este momento é também um encerramento dos trabalhos voltados à diversidade racial, na rede municipal de ensino, em 2016 ”, explicou.

Programação

As atividades acontecerão principalmente em escolas municipais e estaduais e centros de convivência de Manaus. No decorrer das atividades haverá momentos de sensibilização, discussão, palestras, reflexão sobre a contribuição da população negra e conquistas de direitos.

Até o fim da ação, também está previsto acontecer mostra de ações da população negra em Manaus, momentos de conversa com escritores africanos, caminhadas para trabalhar diversidade racial na cidade, encontro com as religiões de matriz africana, Colóquio sobre políticas públicas e seminário.

O término da programação será realizado no dia 30 de novembro, na Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM), da Semed, com o evento Ressignificando o passado, Rescrevendo a História (Sankofa).

Com informações da assessoria