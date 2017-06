Rede confirma possibilidade de Joaquim Barbosa ser candidato a vice de Marina Silva em 2018

O cenário de Joaquim Brabosa como candidato a presidente também é avaliado – Foto: Divulgaçao

Há especulação de que o ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Joaquim Barbosa companha chapa com Marina Silva em 2018, para concorrer à Presidência da República, de acordo com políticos e assessores da Rede.Segundo membros do partido, a principal hipótese é que ele concorra como vice da ex-senadora Marina Silva. O cenário com Barbosa para presidente também é avaliado pelo partido. A aproximação entre Marina e Barbosa ficou clara dentro da Rede após uma conversa que os dois tiveram ao telefone na última terça-feira. A informação é da BBC Brasil.

Políticos e pessoas ligadas à cúpula do partido afirmaram à reportagem que, desde então, Marina teceu diversos elogios a Barbosa. “Ele é muito gentil, um excelente político”, teria afirmado.

O senador Randolfe Rodrigues, também da Rede, estaria mantendo conversas indiretas com Barbosa e também o veria como um bom nome para a chapa ao lado de Marina, de acordo com pessoas próximas ao senador.

Em grupos de Whatsapp da Rede, o nome de Barbosa já é colocado como se fosse certo na chapa para a presidência de 2018. A maior dúvida entre os membros do partido é se ele encabeçará a campanha ou se será o vice de Marina.

Aproximação

O partido não confirma oficialmente a candidatura de Barbosa nem sua filiação. Mas o ex-ministro já deu deu diversos sinais de aproximação e intimidade com a Rede.”Barbosa já foi convidado mais de uma vez para se filiar ao partido, demonstrou simpatia, mas não sinalizou. Ele mostra simpatia pela ideia, mas ainda não houve acerto”, disse um membro da Rede.

Com informação de agências