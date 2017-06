Recursos aos bois de Parintins são liberados uma semana antes do festival

Os recursos foram liberados nesta quinta-feira (22) – Tadeu de Souza

A secretaria estadual da Fazenda liberou, na tarde desta quinta-feira (22), os valores definidos pelo governo do Amazonas para ajudar os bumbás de Parintins (a 369 km de Manaus). O EM TEMPO teve acesso ao valor da cota liberada que é de um milhão e meio de reais para cada boi.

O presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá, disse que os recursos form liberados num momento que o bumbá está finalizando os trabalhos de galpão para poder disputar com o Garantido o título deste ano na arena do bumbódromo.

“Somos gratos ao governador David Almeida, ao prefeito Frank Bi Garcia e ao deputado Sabá Reis, líder do governo, que não mediram esforços em ajudar o nosso festival”, disse Tupinambá.

O presidente do boi Garantido, Adelson Albuquerque, disse que havia sido informado hoje sobre a liberação do recurso destinado ao campeão do Festival Folclórico de 2016. Além desse valor liberado pelo governo, a expectativa agora é em torno do recurso que já deveria ter sido liberado para que a prefeitura de Parintins pudesse finalizar os trabalhos de infraestrutura. Essas obras são importantes para receber os visitantes que estão chegando na cidade para prestigiar o maior evento folclórico da Amazônia.

