Recuperação de pista na avenida Umberto Calderaro complica trânsito no local

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) realiza obras na avenida Umberto Calderaro Filho, após um tubo de rede de drenagem profunda ter cedido com a forte chuva, que caiu na manhã desta quinta-feira (11), em Manaus. Uma faixa da via, próximo ao viaduto, está interditada para execução dos serviços de recuperação da pista.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) estão no local e orientam os motoristas para dar fluidez ao trânsito, que se encontra congestionado.

O subsecretário de Serviços Básicos da Seminf explicou que as equipes avaliam a área para saber a dimensão do problema e adiantou que se os serviços serão executados por tempo ininterrupto. “Por ser um chamado emergencial precisamos fazer a interdição imediata. É uma rede de drenagem profunda antiga e não podemos esperar até a noite para fazer os serviços”, destacou Antônio Peixoto.

A previsão é de que os trabalhos sejam finalizados ainda nesta quinta-feira.

Com informações da assessoria