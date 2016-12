Recorde de público traz Double You de volta a Manaus

Manaus foi a capital brasileira que contabilizou o maior recorde de público do show de turnê do Double You pelo Brasil, neste ano. Por este motivo e a pedidos dos fãs, o grupo italiano retornará à cidade, neste sábado (10), para ser a estrela da última “Festa de Flashback” de 2016, que acontecerá, a partir das 22h, no Centro de Eventos do Amazonas Shopping e que será comandada pelo DJ Raidi Rebello. Os ingressos de primeiro lote custam R$35 (pista), R$60 (área VIP- Frontstage) e R$ 180 (mesa para 4 pessoas). A aquisição antecipada dará direito a um CD ou DVD mixados.

Esta será a quarta vez que o Double You vem a capital amazonense e, promete fazer um show exclusivo seguindo os moldes da última apresentação, que aconteceu em junho deste ano. Na ocasião, o grupo liderado por William Naraine animou a plateia ao interpretar canções de bandas internacionais como Queen e Blondie. Para Raidi, organizador da festa, a “Noite do Flashback”, com o Double You, teve uma incrível repercussão na internet. Isso porque, as fotos publicadas nas redes sociais pessoais de Raidi foram compartilhadas pela banda com agradecimentos à presença dos manauaras no show. “Por muitos dias, o William Naraine (vocalista) ficou compartilhando as fotos da apresentação em Manaus. Ele ficou muito empolgado com a participação do público”, destacou Raidi.

Para ele, outro motivo que garante o retorno do grupo em Manaus, é o sucesso que o Double You faz entre os adultos e jovens. “As músicas da banda tocaram muito nas boates da cidade, na década de 1990. Muitas canções como “Please don’t go” e “Run to me”, de 1992, são lembradas até hoje e não podem faltar em eventos temáticos”, disse ao enfatizar, que hits como “Party Time Love”, “Because I’m loving You e “We All Need Love” também se tornaram hinos do grupo.

Os pontos de vendas são stand da M1, no Amazonas Shopping; academia Cheik Club (na avenida Getúlio Vargas, Centro) e lojas Asya Fashion (shoppings Cidade Leste, Sumaúma) e DB da Ponta Negra).

Amor pelo Brasil

Atualmente, Willian Naraine se divide em apresentações no Brasil e pela Europa. Quando está em solo brasileiro, tem estadia fixa em São Paulo e, quando está na Itália permanece em uma residência perto da cidade de Piza. O último disco do grupo “Double You Life” (2013) é uma compilação que reúne, além do hit “Please don’t go”, algumas das melhores canções da carreira como “Loose control”, “Looking at my girl”, “If I could fall” e “Definitely sure”. Essa última faixa é um dos destaques da trilha internacional da novela Malhação. Além deste, mais seis discos integram a discografia do grupo, como “We All Need Love” (1992), “The Blue Album” (1994), “Forever” (1996), “Heaven” (1998), “Studio Live” (2001) e “Live” (2007).

A primeira vez do Double You no Brasil aconteceu em 1993, para o lançamento do álbum “We All Need Love”, álbum que trazia o mega sucesso “Please Don’t Go” e que teve mais de 500 mil cópias vendidas no País em apenas três meses. De lá para cá, o grupo é figura confirmada, quase anualmente em shows pelos Estados brasileiros. A “alma brazuca” também é representada pela parceria, que aconteceu em 1996, com o músico Gino Martini, que passou a integrar o grupo. A dupla tornou-se parceira de composição e produção musical, estabelecendo estúdios no Brasil e Itália.

Com informações da assessoria