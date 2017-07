Reconstrução da ponte no Parque das Laranjeiras começa nesta quarta; confira mudança no trânsito

Uma das opções para evitar o trecho em obras, nos dois sentidos, é acessar a Rua Dallas, no Parque das Laranjeiras – Divulgação

Os trabalhos para a reconstrução da ponte na avenida Professor Nilton Lins, no Parque das Laranjeiras, bairro de Flores, Zona Centro-Sul, foram iniciados nesta quarta-feira (26), pela Prefeitura de Manaus. Na primeira etapa dos serviços foi executada uma intervenção, com cerca de 50 metros de extensão da pista no sentido Torquato Tapajós/Parque das Laranjeiras.

A obra emergencial teve início após laudo da Defesa Civil Municipal apontar risco de desabamento da estrutura. Segundo o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, para que os trabalhos não tragam prejuízos aos motoristas, visto que a avenida apresenta intenso fluxo de veículos, já foi iniciada a construção de um anel viário próximo ao local.

Com o inicio dos trabalhos, no trecho da pista sentido Torquato Tapajós/Parque das Laranjeiras, os condutores estão sendo direcionados para o tráfego no contrafluxo e, após a passagem do trecho interditado, poderão retomar o itinerário pela via, normalmente.

Uma das opções para evitar o trecho em obras, nos dois sentidos, é acessar a Rua Dallas, no Parque das Laranjeiras, que faz a ligação entre as avenidas Tancredo Neves e Nilton Lins.

Nesta semana os serviços se concentram na limpeza do terreno, construção do canteiro de obras e a sinalização da via, que também irá receber cavaletes com iluminação para orientar melhor os motoristas durante a noite. Equipes da Manaus Ambiental também já iniciaram os serviços de remoção de uma adutora existente no local.

Na próxima semana serão iniciados os trabalhos de instalação de estacas-raiz. Todo o trabalho é acompanhado por agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), que estarão orientando os motoristas.

Nova estrutura

A atual ponte foi construída ainda com a tecnologia antiga de gabião (estruturas de pedras armadas com fios de aço usada para estabilização) e que agora será reconstruída com maior qualidade e durabilidade, visto que a estrutura que está cedendo tem cerca de 30 anos.

Além da nova ponte, um anel viário também está sendo construído no local e com a conclusão da obra, quem trafega pelo aeroclube não irá mais entrar direto no bairro de Flores, pois terá que contornar pela nova alça de retorno, o que irá resultar no fim do engarrafamento na entrada do bairro nos horários de pico no trânsito.

Sobre prazos de conclusão, Rotta afirmou que todos os trabalhos serão realizados de forma emergencial. “A orientação do prefeito Arthur Neto é que as equipes da Seminf trabalhem com segurança e celeridade para entregarmos essa importante obra no menor prazo possível”, finalizou.

A ação de recuperação da ponte da avenida Professor Nilton Lins faz parte do cronograma de reforma de pontes em concreto armado executado pela Seminf desde o começo do ano.

