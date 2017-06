Reconstrução da ponte no bairro Nova Esperança entra em reta final

A ponte possibilitará o tráfego permanente de pedestres e veículos – Divulgação

A obra de reconstrução da ponte em concreto armado, localizada na alameda da Paz, bairro Nova Esperança 2, Zona Oeste, começou a receber os ajustes finais para ser entregue à comunidade. A ponte possibilitará o tráfego permanente de pedestres e veículos, comprometido na estrutura anterior.

A nova passagem foi solicitada há anos pela comunidade e já teve toda a infraestrutura executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). A próxima fase dos serviços será a confecção da laje para a construção do tabuleiro em concreto armado formando a estrutura física da ponte, com tampas de acessos. Paralelamente, equipes de serviços básicos da secretaria de obras iniciará na segunda quinzena do mês de julho o asfaltamento do entorno.

A nova ponte conta com 18 metros de comprimento, sete metros de largura e 1,5 metro de passeio e faixas de rolamento que vão oferecer mais segurança aos pedestres. A previsão é que até o fim de julho a passagem seja entregue à comunidade.

Os trabalhos fazem parte do cronograma de reforma de pontes em concreto armado executado pela Seminf desde o início do ano. Segundo o vice-prefeito e responsável pela pasta, Marcos Rotta, a prefeitura vai levar o serviço a outras passagens que necessitam de reforma emergencial.

“Seja pela falta de manutenção, enchente ou desgaste, algumas pontes em Manaus hoje oferecem risco de desabamento. Já mapeamos os pontos mais críticos e estamos iniciando os trabalhos na ponte do Parque das Laranjeira, avenida Nilton Lins, zona Centro-Sul; ponte do Conjunto Nova República, no Distrito Industrial, zona Sul; e a pontes da avenida Loris Cordovil, já em fase de conclusão. Estamos empenhados para que possamos atuar de forma preventiva, levando mais conforto e segurança aos bairros e às comunidades, pois é assim que o prefeito Arthur trata as questões mais urgentes de nossa cidade”, disse.

