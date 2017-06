Reclamações de usuários de ônibus resultam em autuações às empresas do transporte coletivo em Manaus

Empresas do transporte coletivo foram autuadas pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) após usuários reclamarem ao Serviço de Atendimento Comunitário (SAC) do órgão que motoristas de ônibus não atenderam o sinal de parada.

As reclamações haviam sido registradas entre os dias 10 e 25 de maio e encaminhadas ao Setor de Monitoramento, responsável por fazer a verificação utilizando os dados do GPS dos coletivos que ficam armazenados do Sistema de Bilhetagem Eletrônica.

Conforme informações repassadas pelos usuários, os motoristas que não pararam no ponto de parada circulavam nas linhas 122, 677, 457, 500, 635 e 621. A confirmação das denúncias tornou-se possível devido aos dados fornecidos pelos reclamantes.

Para haver a verificação da denúncia é necessário o usuário informar data, horário, linha, o número de ordem ou placa do ônibus, o endereço correto do ponto de parada onde aconteceu a irregularidade, além do sentido de circulação em que o ônibus seguia.

As autuações são direcionadas as empresas que operam as linhas denunciadas, que ficam sujeitas ao pagamento de multa no valor de 10 Unidades Fiscais do Município (UFMs), equivalente a R$ 998,40.

O superintendente da SMTU, Marcel Alexandre, ressalta que é atribuição básica do motorista parar no ponto após solicitação do usuário e que a denúncia deve ser feita. “O motorista de ônibus está ali para atender o usuário. Sabemos que há reclamações, mas melhorar o atendimento prestado à população. Por isso, vamos trabalhar nisso, não apenas na aplicação da lei que prevê a multa como penalidade, com na capacitação desses trabalhadores por meio de cursos de reciclagem”, afirmou.

A SMTU recebe reclamações e sugestões nos seguintes canais de comunicação: SAC SMTU, número 118, emailsacsmtu@pmm.am.gov.br, página do facebook SMTU Manaus e Instagram @smtumanaus.

Confira as linhas e os locais que foram alvos das denúncias dos usuários que resultaram em autuações as empresas:

Linha: 122

Local: Av. Coronel Teixeira

Horário: 23:11

Linha: 677

Local: Av. Autaz Mirim

Horário: 10:14

Linha: 457

Local: Av. General Rodrigo Otávio

Horário: 10:43

Linha: 500

Local: Av. Torquato Tapajós

Horário: 17:55

Linha: 002

Local: Av. Epaminondas

Horário: 11:40

Linha: 621

Local: Av. Buriti

Horário: 17:41