Recital de ópera para violino e piano no Teatro da Instalação, neste sábado

Era abril de 1997 e o Teatro Amazonas sediava a estreia do primeiro Festival de Manaus – depois rebatizado Festival Amazonas de Ópera (FAO) –, que acabava por colocar o Estado no restrito e selecionado circuito dos espetáculos líricos nacionais e internacionais. É nessa pegada histórica que os instrumentistas Giovanny Conte e Hilo Carriel apresentam o Recital Ambev II – Transcrições de Ópera para Violino e Piano neste sábado (13), às 19h, no Teatro da Instalação, na rua Frei José dos Inocentes, s/nº, Centro, Zona Sul. O concerto é gratuito.

Único recital apresentado inteiramente por amazonenses no XX FAO, o espetáculo é um dos destaques na programação desta edição do evento lírico amazonense, realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e do Fundo de Promoção Social (FPS), com o apoio da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), patrocínio master de Bradesco Prime, e patrocínio da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) e da Ambev.

O repertório do recital conta com trechos de óperas de sucesso que foram apresentadas ao longo dos 20 anos do FAO, em versões para violino e piano executadas por Giovanny Conte, ao violino, e Hilo Carriel, ao piano. As transcrições, de acordo com Hilo, são todas originais, e algumas feitas pelos compositores primários das peças, preservando a melodia inicial.

Entre as peças que compõem o programa do Recital Ambev II estão “Carmen”, de Georges Bizet; “Siegmunds Liebeslied”, da ópera “Die Walküre (A Valquíria)”, de Richard W

agner; “Don Giovanni” e “Die Hochzeit des Figaro (As bodas de Fígaro)”, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Durante a apresentação, o público do Recital Ambev II fará uma viagem pela trajetória do FAO, acompanhando, de forma resumida, as melodias que marcaram esses anos. Utilizando o modelo mais simples de concerto, Hilo Carriel e Giovanny Conte aproveitam aindam os intervalos de cada música para explicar sobre as canções e em que ano foram apresentadas em Manaus. Essa foi a forma que a Secretaria de Cultura encontrou de resgatar a história do Festival Amazonas de Ópera nessa edição comemorativa, de 20 anos.

Nos palcos

À frente do concerto no Teatro da Instalação, o Duo Conte & Carriel, formado por Hilo Carriel e Giovanny Conte, já é conhecido na noite manauara pelas apresentações em restaurantes e casas de show. Nelas, os instrumentistas se destacam justamente pelo toque clássico que costumam dar ao repertório, composto de músicas brasileiras.

Bacharel em Regência pela Escola Superior de Artes e Turismo – UEA, Carriel assume que esse repertório, preparado para o concerto Ambev II, foi feito exclusivamente para ser apresentado no XX Festival Amazonas de Ópera, já que faz todo esse resgate histórico. Atualmente, Hilo Carriel é pianista do Coral do Amazonas e do Coral Infantil do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, e também regente do Coral Jovem do LAOCS.

Conte, por sua vez, é mestre em Violino pela Academia Nacional de Música Prof. Pancho Vladigerov, da Bulgária. É integrante da Orquestra de Câmara do Amazonas desde 2016, e como músico camerista possui um vasto repertório de obras brasileiras, realizando há três anos um projeto de difusão da tríade violinística brasileira. Desde o ano passado, atua também como spalla convidado da Amazonas Filarmônica, da qual foi solista.

