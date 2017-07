Recepcionista é morto com 25 facadas em hotel no Centro

O corpo foi encontrado pelo dono do hotel, que viu sangue escorrendo por debaixo da porta onde o homem estava | Divulgação

O recepcionista Thiago Ferreira Rocha, de 25 anos, foi encontrado morto com 25 facadas dentro de um quarto no hotel Naya, onde trabalhava, na rua Frei José dos Inocentes, Centro.

De acordo com informações da perícia. o crime aconteceu por volta das 2h da madrugada. A vítima, antes de ser morta, chegou a brigar com assassino. A parede do quarto onde o corpo foi encontrado apresentava diversas manchas de sangue. Não há informações sobre a motivação do crime.

Por volta das 5h30, o dono do hotel foi chamado e, ao chegar no segundo andar do prédio, viu sangue escorrendo pelo chão e encontrou o funcionário morto.

Testemunhas contaram à polícia que notaram o desaparecimento de Thiago após ele não atender as ligações de um amigo, que era acostumado a tomar café com a vítima. Os parentes que estiveram no local do crime informaram que tentaram ligar para o celular de Thiago, mas as chamadas não completavam.

Thiago trabalhava há dois anos no hotel. Policias da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) já investigam um suspeito. O nome do possível homicida não foi divulgado para não atrapalhar as investigações.

Daniel Landazuri

EM TEMPO