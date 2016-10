Recém-nascidos indígenas são as maiores vítimas da mortalidade infantil

Um levantamento feito em 2014 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que o Amazonas tem o sexto maior índice do país de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade. A probabilidade de um recém-nascido no Estado não completar o primeiro ano de vida foi de 19,4 para cada mil nascidos vivos em 2014. Proporção acima da média nacional, que ficou em 14,4 óbitos. O estudo mostra também, que a mortalidade infantil ameaça mais os indígenas recém-nascidos. Dados do Datasus, banco de dados do Sistema Único de Saúde (SUS), apontam que uma das principais causas de morte de crianças indígenas até 9 anos de idade é a desnutrição. De 2008 até agora já foram registrados mais de 500 casos.

O assunto será tema do seminário “Situação da Mortalidade Indígena no Amazonas”, que será realizado na próxima segunda-feira (31), no auditório do Centro de Formação da Arquidiocese de Manaus (Cefam), na avenida Joaquim Nabuco, Centro. Para a coordenadora da União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira (Umiab), Raquel Macedo, o alto índice de mortalidade infantil ainda é relacionado à falta de saneamento básico, principalmente no interior do Amazonas.

“O Amazonas tem um componente muito significativo de óbitos entre as crianças indígenas, na fase neonatal, que compreende os 28 primeiros meses de vida da criança. Muitas vezes, a criança morre de desnutrição e diarreia. Doenças comuns na infância acabam matando. A nossa preocupação é reduzir essa mortalidade nas aldeias”, destacou.

Mesmo sem ter dados atualizados sobre as mortes de crianças nas aldeias, segundo Raquel, um dos principais fatores que leva a morte por desnutrição é a falta de conhecimento das mães, que muitas vezes são bem jovens e de primeira viagem. “Muitas das crianças que têm doenças conseguem tratamento, quando o Estado oferece disponibilidade para que a equipe que atua corra atrás. Mas quando a gente fala em mortalidade também tem aquelas mães que são de primeira viagem, que não tem aquele acompanhamento e isso leva muitas mortes de recém-nascido nas aldeias. Por isso esse seminário vem para discutirmos isso e fazer um levantamento”, explicou.

Melhorias

Ela também salientou, que ainda hoje a saúde indígena é precária e que precisa ser melhorada em diversos aspectos, principalmente na questão de matérias, medicamentos, infraestrutura e transporte. “Esse tema de desnutrição que estamos trazendo para discussão é um fato. A desnutrição acontece em quase todas as aldeias e é uma realidade. Em cada setor da saúde tem precariedade. O Amazonas é o que mais requer recurso, devido a questão geográfica. Hoje existe posto de saúde com equipe, mas não tem a infraestrutura necessária para dar esse atendimento. As vezes tem é o enfermeiro e muitas vezes o técnico, mas não tem medicamento, e as vezes tem medicamento e não tem combustível para se deslocar até outra comunidade onde o paciente está ou onde a equipe se encontra. São esses fatos que realmente nos deixa angustiados, preocupados. A gente tenta buscar melhorias, mas as coisas estão difíceis”, pontuou.

Michelle Freitas

Jornal EM TEMPO