Receita paga nesta segunda restituição do quinto lote do Imposto de Renda 2017

A partir de hoje, os amazonenses poderão sacar R$ 28,4 milhões, valor referente a restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2017. Esta reposição, trata-se do quinto lote do benefício, que irá restituir, ainda, valores de quem havia caído na malha fina, nos anos de 2008 a 2016. De junho até setembro a Receita Federal já pagou R$ 143 milhões apenas no Amazonas. Ao todo, serão pagos R$ 3 bilhões, para 2.420.458 contribuintes.

Leia também: Cartão fidelidade: alternativa para espantar crise atrai clientes em Manaus

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receitafone 146. Na página, basta direcionar-se à aba, serviço e-CAC, para acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento.

Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora. A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphone que facilita consulta às declarações do IRPF e situação cadastral no CPF.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.

Leia mais:

Quem quer pão? Tá quentinho: Dia Mundial do Pão abre degustação para o público

Senai oferece 346 vagas para jovens aprendizes no Polo Industrial de Manaus

Prefeitura de Manaus abre inscrições para cursos gratuitos nesta segunda-feira