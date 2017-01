Receita Federal apreende 13 kg de ouro no Aeroporto de Manaus

Fiscais da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto Eduardo Gomes apreenderam mais de 13 quilos de ouro em barra durante um procedimento de segurança de rotina. A carga, que tinha como destino a cidade de Miami, nos Estados Unidos, está avaliada em R$ 1,6 milhão conforme cotação do metal encerrada nesta terça-feira (31).

O inspetor-chefe da Alfândega do Aeroporto, Eduardo Badaró Fernandes, disse que a apreensão ocorreu depois que um passageiro, cujo nome não foi divulgado para não prejudicar as investigações, apresentou uma declaração falsa de que a carga, que estava devidamente embalada em plástico, possuía apenas 4,8 quilos.

Badaró explicou que foi justamente durante o procedimento padrão de conferência que os fiscais da Alfândega perceberam que as barras apresentavam um peso muito maior do que o declarado e desconfiaram do possível ilícito.

“Ele estava aparentemente sozinho e ficou muito nervoso com a recontagem, apesar de ser este um procedimento muito comum em vista de se tratar de carga preciosa. Ele foi detido pela Polícia Federal e levado para prestar esclarecimentos sobre a origem desse ouro, que será periciado para saber o grau de pureza e para quem se destinava”, acrescentou o inspetor-chefe.

Henrique Xavier

EM TEMPO