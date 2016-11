Receita e PF apreendem quase 700 kg de cocaína no Porto de Santos

Uma operação conjunta entre a Polícia Federal e a Alfandega da Receita Federal, feita nesta sexta-feira (4) no Porto de Santos, foi responsável pela apreensão de 691 quilos de cocaína no local. Segundo a Receita Federal, a droga tinha como destino o Porto de Antuérpia, na Bélgica, e estava escondida em trinta sacolas, dentro de um contêiner carregado com levedura de cerveja.

A Receita suspeita que a droga foi inserida na carga sem o conhecimento do proprietário, mas as investigações ficarão sob responsabilidade da Polícia Federal. Não há informações sobre pessoas presas na operação.

Elaine Patricia Cruz

Agência Brasil