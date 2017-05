Recapturado primeiro dos nove fugitivos da Delegacia de Autazes

A Polícia já conseguiu recapturar o primeiro dos nove detentos que fugiram da 39ª Delegacia Interativa de Polícia, em Autazes, a 113 km de Manaus. Na madrugada desta sexta-feira (05) os presos conseguiram escalar as paredes da cela com o auxílio de uma “tereza” (corda feita com lençóis) e escaparam da unidade policial.

Segundo o Departamento de Polícia do Interior (DPI) da Polícia Civil, todos os fugitivos são moradores do próprio município e teriam escapado após serrarem as grades com uma serra que, acredita-se, tenha sido levada para dentro da cela por parentes dos presos durante uma visita.

Até o momento, não há confirmação das identidades ou dos crimes praticados pelos oito que continuam soltos.

EM TEMPO