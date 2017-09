Recadastramento: Previdência Municipal convoca aniversariantes de setembro

Para atualizar os dados, o segurado deve levar os originais RG, CPF e comprovante de residência (atual) – Divulgação

A Manaus Previdência convoca os aposentados e pensionistas do município que aniversariam no mês de setembro para o recadastramento anual. O prazo vai até o dia 29 deste mês, uma sexta-feira. Caso os dados não sejam atualizados, terão o pagamento do benefício suspenso até a situação ser normalizada. Os segurados devem comparecer à sede do órgão, localizada na av. Constantino Nery, nº 2.480, Chapada, de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 14h.

Conforme levantamento do Setor de Atendimento (Sate), são esperados 578 segurados, sendo 444 aposentados e 134 pensionistas. Os 243 segurados que aniversariaram nos meses anteriores e não compareceram ao órgão devem se dirigir à autarquia o quanto antes. O recadastramento anual visa evitar fraudes na previdência.

Para atualizar os dados, o segurado deve trazer os originais do Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência (atual). Em caso de dependentes, trazer cópia da certidão de nascimento (menores de 18 anos) e, em caso de companheiro (a), original da certidão de casamento ou da declaração de união estável. Não é necessário trazer cópias dos documentos.

Os segurados que moram em outros municípios devem enviar pelos Correios cópia autenticada em cartório do RG, CPF, comprovante de residência e declaração de vida. Os aposentados e pensionistas que não puderem comparecer por motivos de saúde ou locomoção devem agendar uma visita social ou fazer o recadastramento por meio de uma procuração. O procurador, no caso, deve apresentar seus documentos pessoais, incluindo o comprovante de residência e a procuração atualizada.

Em caso de dúvidas ou agendamento para a visita social, os segurados podem entrar em contato com o call center da Manaus Previdência pelo número (92) 3186-8000, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h; pelo Fale Conosco (http://manausprevidencia.manaus.am.gov.br/fale-conosco/) ou pelo webchat (http://manausprevidencia.manaus.am.gov.br/).

