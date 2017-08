Rebocador que naufragou no rio Amazonas é localizado a 65 metros de profundidade

O rebocador da empresa Bertolini que naufragou no rio Amazonas, nas proximidades do município de Óbidos (PA), foi localizado a 15 km do local do naufrágio no rio Amazonas e a 65 metros de profundidade. De acordo com os bombeiros, há corpos dentro do rebocador. Ainda não há informações de quando o rebocador será içado do fundo do rio.

O acidente:

O rebocador com nove balsas carregadas com grãos colidiu com o navio cargueiro na madrugada de quarta-feira (2), por volta de 4h30. De acordo com a Capitania Fluvial de Santarém, no empurrador havia 11 pessoas, sendo 9 tripulantes e dois passageiros. Duas pessoas conseguiram se salvar. Elas foram resgatadas e levadas de lancha para Santarém.

