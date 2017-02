Rebelião que resultou na maior chacina do AM completa um mês nesta quarta

A maior rebelião da história do sistema prisional do Amazonas completa um mês nesta quarta-feira (1º). A chacina ocorreu no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), quando membros da facção Família do Norte (FDN) mataram 56 rivais que faziam parte da facção Primeiro Comando da Capital (PCC). Dos 225 fugitivos das unidades prisionais, 130 ainda não foram capturados.

No dia 1º de janeiro, por volta das 16h, as primeiras alterações começaram quando os detentos se aproveitaram do horário de visita para darem início ao motim. A situação piorou quando os policiais da guarita efetuaram disparos para conter os internos, que começaram a atear fogo nas celas e pegaram agentes penitenciários como reféns.

Várias viaturas da Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e ambulâncias foram encaminhadas para o local. A estrada que dá acesso para as unidades, a BR 174, foi bloqueada para as demais pessoas. Familiares que estavam no horário de visita estavam desesperados para terem notícias dos detentos.

Na ocasião, as informações preliminares era que havia muitos mortos decapitados e que eram, na maioria, membros do PCC e também estupradores. Ainda a tarde, seis corpos sem cabeça foram jogados para fora do presídio. Já a noite, os reféns começaram a ser liberados.

Após aproximadamente 17 horas de rebelião, os líderes da FDN negociaram a entrega do presídio com representantes dos Direitos Humanos, membros da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e PM. O juiz de Vara de Execuções Penais, Luiz Carlos Valois, que esteve no Compaj, ainda durante a rebelião, chegou a relatar em sua rede social as negociações com os presos e também o cenário visto com os corpos esquartejados.

“[…] Dois presos vieram, pedindo apenas que nos comprometêssemos a não fazer transferências, a manter integridade física e o direito de visitas. Eu disse que iria conversar com os responsáveis pela segurança, mas que só faria se eles soltassem três reféns. Eles soltaram. […] Vi muitos corpos, parecendo que morreram entre 50 e 60 presos (pessoas, mas difícil afirmar, pois muitos estavam esquartejados. Quando a polícia entrou no Complexo, voltei para casa. Nunca vi nada igual na minha vida, aqueles corpos, o sangue… fiquem com Deus!”, escreveu.

Pela manhã, o titular da SSP, Sérgio Fontes confirmou a morte dos presos e que, entre eles, estava o ex-policial Moacir Jorge Pessoa da Costa, o ‘Môa’, do caso Wallace Souza.

“A rebelião foi orquestrada pela facção criminosa Família do Norte. Foi um recado para a facção criminosa rival”, disse Fontes ao relatar que os assassinatos foram com extrema violência.

Paralelamente à rebelião, internos do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) – que fica no mesmo complexo, e também do Compaj, 225 presos fugiram.

Sobre as fugas, o secretário informou que foram encontrados túneis nas unidades prisionais. “No Ipat localizamos um túnel. Foram por eles que os detentos fugiram. No Compaj, encontramos oito”, explicou Fontes ao lembrar que até as Forças Armadas estavam auxiliando na captura dos presos.

Alterações e transferência

Ainda no dia 2 de janeiro, um princípio de rebelião ocorreu na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) e deixou quatro detentos mortos. Outras alterações foram registradas também no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) e Ipat. O então titular da Secretaria Estado de Administração Penitenciária (Seap), Pedro Florêncio, explicou na época que a Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa (CPRVP) seria reativada para abrigar membros do PCC.

“A situação está controlada já no CDPM e no Ipat. O PCC se sentiu ameaçado e quis estourar a cadeia para fugir. Vou transferir para a Vidal Pessoa em caráter emergencial”, explicou Florêncio na época.

Hoje

Após a crise no sistema prisional, a Força Nacional foi solicitada e fica em Manaus até o dia 12 deste mês para apoiar a segurança nos entornos dos presídios. Recentemente, o governador do Amazonas, José Melo solicitou ao presidente da República, Michel Temer, para que o Exército possa ajudar nas vistorias das unidades prisionais, entre outras ações que visam a segurança do Estado.

Do total de 225 fugitivos do Compaj e do Ipat, até hoje, 95 foram capturados. Uma força tarefa está sendo realizada pela SSP-AM, PM e Polícia Civil que já conseguiu prender, inclusive, fugitivos de outros meses.

As denúncias sobre o paradeiro dos detentos ainda podem ser feitas por meio do número de telefone 181 (ligação gratuita) e do WhatsApp (92) 9412-4431. Ambos os meios têm contribuído com o trabalho da polícia.

