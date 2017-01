Rebelião: SSP confirma 4 mortos na Vidal Pessoa

Uma nova rebelião no sistema prisional do Amazonas, nessa madrugada, já tem quatro mortos confirmados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) na Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus, para onde foram transferidos os integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

O secretário de Segurança Pública e o de Administração Prisional foram ao local, na madrugada, onde negociaram a rendição dos rebelados junto com a Polícia Militar.

A situação ocorre uma semana após da rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), que resultou em 56 presos mortos.

Ainda não se sabe o motivo desse novo confronto. Há a informação de que a disputa por espaço dentro da Vidal Pessoa teria motivado essas novas mortes.

Durante a madrugada muitos parentes de presos foram para a frente da unidade prisional, que fica na esquina das avenidas 7 de Setembro com Duque de Caxias, no centro.

A polícia cercou o local. Os bombeiros foram acionados para apagar o fogo nos colchões e resgatar os mortos.

Segundo as informações dos parentes dos presos, presos teriam sido decapitados e outros queimados vivos.

Governo está agindo

“O Comitê de Gerenciamento de Crise informa que, na madrugada deste domingo (8), presos que estão na Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, Centro, iniciaram uma briga por motivo desconhecido. Quatro presos foram mortos pelos próprios internos. Dos 4 mortos, 3 foram decapitados e 1 por asfixia.

A situação neste momento é considerada estável e com policiamento reforçado pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar. As mortes serão investigadas.

