Rebelião deixa três mortos em penitenciária no Acre

Uma rebelião deixou ao menos três detentos mortos e 20 feridos no Complexo Penitenciário Francisco D’Oliveira Conde, em Rio Branco (AC), na noite desta quinta-feira (20).

O secretário de Segurança Emylson Farias disse que a rebelião começou por volta das 18h (horário local) e foi motivada por uma rivalidade entre facções criminosas nos pavilhões J, L e K do presídio, que é o maior do Estado.

“Tivemos três pavilhões que se rebelaram. São presos que atentaram uns contra os outros e tivemos que fazer a intervenção policial”, falou Farias.

Durante a rebelião, dois agentes penitenciários foram feitos reféns. Eles foram liberados e a rebelião controlada por policiais militares, por volta das 20h30.

Ao menos 20 presos ficaram feridos e foram levados pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) a hospitais da região. Nenhum agente penitenciário ficou ferido.

A Polícia Civil já prendeu dois agentes penitenciários suspeitos de fornecer armas para os detentos envolvidos na rebelião desta quinta. O nomes deles não foram divulgados.

O policiamento ostensivo foi reforçado nas ruas e também tem sido feito um trabalho de inteligência para identificar os autores de crimes com características de execução, que ocorreram nos últimos dias, e que teriam ligação com as facções criminosas.

Guerra de facções

Um tiroteio deixou ao menos três detentos do regime semiaberto e uma pessoa que foi ao local deixar um apenado na UP-4 (Unidade Penitenciária 4), em Rio Branco, feridos, na última terça-feira (18). Eles foram levados ao Huerb (Hospital de Urgência e Emergência).

Segundo o governo do Acre, o tiroteio ocorreu quando os detentos do regime semiaberto chegavam para dormir na unidade. Eles foram surpreendidos por homens armados na entrada da penitenciária.

Os agentes penitenciários reagiram atirando contra os criminosos, mas tiveram para recuar para dentro do presídio após a correria dos detentos. Após a chegada do Bope (Batalhão de Operações Especiais) e da Polícia Militar, a situação foi controlada.

Segundo Farias, armas e munições e foram apreendidas e os envolvidos estão presos.

“As forças policiais evitaram o que poderia ter sido uma carnificina, a exemplo do que ocorreu em Roraima e Rondônia”, falou Farias.

Outros casos

Ao menos 18 pessoas morreram em dois confrontos envolvendo facções criminosas dentro de presídios no Norte do país.

A primeira rebelião aconteceu na tarde do último domingo (16) na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, na zona rural de Boa Vista (RR), onde dez detentos morreram.

De acordo com governo de Roraima, entre os dez presos que morreram está o que é apontado como líder do Comando Vermelho no Estado, Valdenei de Alencar, conhecido como “vida loka”.

A segunda foi na madrugada desta segunda (17) na Penitenciária Ênio dos Santos Pinheiro, em Porto Velho (RO), onde oitos presos morreram asfixiados.

Outros 22 ficaram feridos, dois deles em estado grave, e foram levados ao pronto-socorro da cidade. Os demais foram atendidos na própria unidade prisional.

Martha Alves

Folhapress