Rebelião de jovens infratores deixa três mortos e oito feridos em Pernambuco

Três adolescentes morreram em uma rebelião ocorrida no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase), no município de Timbaúba, Zona da Mata Norte de Pernambuco, na madrugada de hoje (25). A causa das mortes não foi divulgada e ainda está sendo investigada.

De acordo com informações do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM) – Pelotão de Timbaúba, que atendeu a ocorrência, a rebelião começou por volta de 00h20 e só foi completamente controlada às 4h. Durante a madrugada, os internos colocaram fogo em colchões. Nesta manhã policiais militares ainda estavam no local para acompanhar a remoção dos corpos dos internos.

Outros oito jovens ficaram feridos por queimaduras ou inalação de fumaça tóxica, de acordo com a PM. Sete deles foram atendidos no Hospital Municipal de Timbaúba. O oitavo teve ferimentos graves e foi levado ao Hospital da Restauração (HR), no Recife.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do adolescente, segundo a assessoria de imprensa da unidade de saúde. A Funase também não se pronunciou sobre o caso, ainda. De acordo com a imprensa local, a unidade ficou bastante danificada com o incêndio. O Corpo de Bombeiros atuou na madrugada para controlar o fogo no local.

Fuga

No dia 9 de setembro, o Case de Timbaúba registrou a fuga de 12 adolescentes depois de outra rebelião com incêndio. Na ocasião, a Funase informou que o motim começou por conflitos entre grupos rivais.

Sumaia Villela

Correspondente da Agência Brasil