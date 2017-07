Rebecca Garcia diz que vai usar experiência para gerenciar o Amazonas

Se eleita, Rebecca será a primeira mulher a governar o Amazonas em toda a história política local – Fotos: Arthur Castro

Com menos de um mês para as eleições suplementares, a ex-superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Rebecca Garcia (PP), lançou oficialmente sua candidatura ao governo do Estado, em evento realizado na noite desta terça-feira (11). Além da militância e dirigentes de seu partido, estiveram presentes no ato o governador do Estado, David Almeida (PSD), alguns secretários estaduais e dirigentes do partido Podemos, do seu candidato a vice, Abdala Fraxe.

Se eleita, Rebecca será a primeira mulher a governar o Amazonas em toda a história política local. Questionada pelo EM TEMPO sobre o fato de essa eleição ter apenas duas candidatas do sexo feminino, ela afirmou que que isso reflete a atual situação política do país. Ela defende que mais mulheres concorram a cargos eletivos.

A casa de festas estava lotada e o evento contou com a participação do atual governador e de outros políticos

A candidata aproveitou para se solidarizar com a concorrente na campanha, a jornalista Liliane Araújo (PPS), que teve sua candidatura indeferida nesta manhã pela corte do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). “Espero que a Liliane consiga reverter essa situação, pois precisamos de mais mulheres na política”, acrescentou.

De acordo com Rebecca, as estratégias de campanha serão voltadas para realizar uma boa gestão no governo, caso seja eleita, e ela vai usar de sua experiência gerencial adquirida no período em que ficou à frente da Suframa e na gestão das empresas de sua família.

“Para resolver todas as outras questões precisa de gestão e é isso que vamos fazer”.

Para o candidato a vice-governador, Abdala Fraxe, o foco da campanha é mostrar à população que devem dar apoio ao novo. ” Os candidatos antigos não mudaram o Amazonas em 8 anos, imagina em 1. Por isso, pedimos ao povo que deem esse voto de confiança”.

Já o governador David Almeida afirma que vai continuar governando como está fazendo, mas que após o horário de trabalho vai fazer campanha para Rebecca. “Após o expediente eu sou Rebecca. Vou vestir a camisa, sim!”

No local, havia vários prefeitos do interior do Amazonas, como Adail Pinheiro Junior, de Coari, e deputados estaduais como Platiny Soares (DEM), Francisco Souza e Orlando Cidade, ambos do Podemos. Segundo a organização do evento, havia no local mais de mil pessoas.

Bruna Chagas

EM TEMPO