Rebecca Garcia vota e diz que quer ‘revolucionar política amazonense’

A candidata Rebecca Garcia (PP), acompanhada da filha e do governador interino David Almeida (PSD) chegou às 9h para votar na Escola Estadual Ângelo Ramazzotti, localizada no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul da cidade. Antes de se dirigir ao local de votação, a candidata passou na Igreja Nossa Senhora de Fátima para receber bênçãos divinas.

“Faço este trajeto desde os meus 16 anos quando dediquei meu primeiro voto. Existe até um fato inusitado sobre isso. Em 2014, me impediram de entrar na igreja, nem sei o motivo. Hoje isto não aconteceu, já vejo como um bom sinal e sigo na esperança de ir para o segundo turno”, declarou a candidata.

Caso eleita, Rebecca disse que promete revolucionar a política amazonense. “Somos um novo nome, uma nova proposta. Estamos confiantes de que estaremos festejando nossa candidatura logo. Se formos eleitos, continuaremos com a mesma postura de sempre, com muito trabalho, humildade e vontade de fazer uma política justa, conquistando tudo que o amazonense necessita para viver bem e com dignidade”.

Após falar com a imprensa, a candidata acompanhou o governador interino David Almeida (PSD) à zona eleitoral dele, localizada na Escola Estadual Antônio Lucena Bittencourt, localizada no bairro Morro da Liberdade, Zona Sul da cidade.

Candidata Rebecca Garcia recebe apoio do governador David Almeida -foto: Michael Dantas

Sob judice nas urnas

A candidatura de Rebecca Garcia (PP) e Felipe Souza (Podemos) ficou sob judice às urnas eletrônicas, isto porque, após a impugnação de seu antigo parceiro de chapa, Abdala Fraxe (Podemos), o novo vice ainda não teve o registro de candidatura julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). Abdala foi impugnado pelo crime de cartel nos anos de 2011 e 2013, no dia 26 de julho deste ano. No mesmo dia, Felipe Souza foi apresentado como novo candidato à vice-governador, na chapa de Rebecca.

Mulheres na disputa

Rebecca Garcia é a primeira mulher com chances de disputar o segundo turno da eleição deste ano. Ela e Liliane Araújo (PPS) entram para a história ao serem as primeiras mulheres a participarem de uma disputa ao pleito de governador ou governadora do Estado. O Amazonas já teve 47 governadores desde 1890 (período republicano), todos eles homens, isto sem contar o governo interino de David Almeida (PSD) deste ano.

