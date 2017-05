Rebecca Garcia é exonerada da Suframa e novo nome deve ser divulgado esta tarde

O presidente Michel Temer exonerou a economista Rebecca Garcia (PP) do cargo de superintendente da Suframa. A decisão foi publicada na edição desta quarta-feira (24) no Diário Oficial da União (DOU). Na mesma edição do DOU aparecem os nomes de duas figuras próximas do deputado federal Silas Câmara (PRB) que foram nomeadas como superintendentes adjuntos da autarquia.

A bacharel em direito e administração Paula Andrea Kanzler Soares, mulher do coronel Amadeu Soares, que é do mesmo partido de Silas, agora é superintendente adjunta de projetos.

O advogado Bruno Monteiro Lobato, amigo pessoal de Silas, agora é superintendente adjunto de operações da superintendência da Zona Franca de Manaus.

Ainda não se sabe quem vai ser o novo superintendente da Zona Franca, mas informações de bastidores dizem que o partido de Silas trabalha para influenciar na nomeação que deve ser divulgada ainda esta tarde.

Rebecca Garcia foi indicada pelo senador Eduardo Braga (PMDB) e ficou no cargo por 1 ano e 7 meses. Os motivos da saída da economista não foram divulgados.

Gabriel Costa

EM TEMPO