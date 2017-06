Rebecca Garcia diz que passagem pela Suframa trouxe mais compreensão sobre economia do AM

Está a segunda vez que Rebecca Garcia disputa uma eleição para governo do Amazonas – Michael Dantas

A ex-superintendente da Suframa e economista Rebecca Garcia (PP) é a sexta convidada de uma série de entrevistas que o Jornal Amazonas EM TEMPO realiza com os pré-candidatos ao governo do Estado do Amazonas, na eleição suplementar que acontece dia 6 de agosto. A conversa completa será publicada na coluna “Com a Palavra”, no caderno de política da edição do próximo domingo (25) do Jornal EM TEMPO.

Durante a conversa com o jornalista Henderson Martins, a ex-superintendente falou sobre o momento político e econômico do Amazonas. Rebecca Garcia comentou que sua passagem pela Suframa a capacitou a entender melhor a economia do Estado e que caso seja eleita, irá desenvolver projetos emergenciais para resolver os problemas que mais afligem o amazonense como: Saúde, Segurança Pública e Desemprego.

“Esse é um mandando curto, no próximo haverá uma nova eleição. Então, nesse período não cabe apresentar um plano de governo, quem apresentar vai está fadado a responder por algo que não vai cumprir. A nossa linha será na apresentação de uma carta de intenções, no sentindo de constituir um plano emergencial onde iremos pontuar individualmente cada segmento da sociedade, dando foco no que é prioridade como a saúde, segurança e a geração de empregos, por meio de atração de investimentos”, falou Rebecca.

O momento, segundo Rebecca é de virar a página da história do Amazonas, construindo novas lideranças para o Estado, além de renovar o cenário político local.

Perfil

Rebecca Martins Garcia é graduada em Economia em 1996 pela Universidade de Boston. Foi deputada federal de 2006 a 2015, tendo sido eleita em 2006 e reeleita em 2010. Nas eleições de 2014, Rebecca candidatou-se a vice-governadora do Amazonas na chapa de Eduardo Braga. Rebecca também foi superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Com a palavra:

A coluna ‘Com a palavra’ tem o objetivo de apresentar os pré-candidatos ao governo do Amazonas e é publicada todo domingo no caderno de política do Jornal Amazonas EM TEMPO. Na primeira entrevista, o deputado José Ricardo foi o convidado. Também já foram entrevistados na coluna, o ex-deputado Marcelo Ramos, Wilker Barreto,o deputado federal Silas Câmara e o vereador Marcelo Serafim.

Mara Magalhães

EM TEMPO